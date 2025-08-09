Александр Пономарев рассекретил, чем зарабатывает на жизнь во время войны и какой бизнес не приносит ему прибыли уже 10 лет

Украинский певец Александр Пономарев, который сегодня, 9 августа, празднует 52-летие, признался, что после начала полномасштабной войны его заработки значительно уменьшились. Артисту пришлось остановить работу собственной студии звукозаписи, а доход ему приносят авторские выплаты, деятельность в соцсетях и выступления.

В частности, как поделился исполнитель, еще десять лет назад он открыл Вокальную академию, которая до сих пор не является прибыльной. Об этом знаменитость рассказал в комментарии для ТСН.

"Наша студия "С утра до ночи", на которой записывались почти все артисты, пока остановила свою работу и не функционирует. Потому что ребята, которые на ней работали, либо служат в армии, либо уехали за границу. Что касается заработков, я получаю авторские выплаты, у меня есть свой YouTube-канал, также иногда корпоративные концерты. Конечно, их стало намного меньше, но я не жалуюсь, потому что сейчас всем трудно", – отметил певец.

Не приносит дохода Александру Пономареву и Вокальная академия. По словам исполнителя, сейчас бизнес выходит "в ноль", а вот первые четыре года после основания ему приходилось только вкладывать в развитие дела личные средства.

"Сказать, что я на этом что-то зарабатываю, я не могу, потому что этот бизнес выходит примерно в ноль. И меня это устраивает. Сейчас академии уже 10 лет, но первые четыре я постоянно ее финансировал. В среднем получалось где-то четыре тысячи долларов в месяц. Но для меня это никогда не было бизнесом, скорее, душевный порыв. Это место для детей и взрослых, где они учатся раскрывать свой талант", – поделился артист.

