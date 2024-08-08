Гайтана после молчания о войне и концерте с русскоязычными песнями в Кыргызстане неожиданно пожелала мира Украине

Певица Гайтана, долгое время молчавшая о войне в Украине, неожиданно пожелала мира родному государству. Звезда эстрады 2000-х опубликовала фрагмент клипа одного из своих популярнейших хитов "Україна! Будьмо!", отметив, что наши граждане свободные и счастливые люди.

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Патриотическим постом исполнительница поделилась в своем Instagram. Ранее 45-летняя артистка, с начала полномасштабного вторжения проживающая за границей, возмутила поклонников сольным русскоязычным концертом в Кыргызстане.

"12 лет назад мы с Семеном Горовым (режиссером и музыкальным продюсером) сняли клип на песню "Україна! Будьмо!". Пригласили друзей и знакомых, чтобы передать атмосферу радости, единства и показать, что Украина – это люди разные, свободные, счастливые. Хочу, чтобы в моей стране был мир", – написала певица.

В комментариях Гайтана положила начало небольшому интерактиву с поклонниками, попросив подписчиков рассказать, из какого они города.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Сердючка возмутила зрителей исполнением российских хитов.

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