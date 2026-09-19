Freel в новом клипе рассказывает о зарождении и распаде культового "На Відміну Від"

Бывший участник одной из самых известных украиноязычных рэп-групп "На Відміну Від" Freel выпустил новый сингл. Песня названа в честь коллектива – "На Відміну Від".

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В ней Фрил рассказывает о пути "На Відміну Від" от момента создания до распада на пике популярности.

"Сегодня я с ностальгией и благодарностью вспоминаю те времена. 20 лет назад двое Андреев переехали из Черкасс в Киев, где в перерывах между двумя работами им удалось написать песни, которые до сих пор любят и слушают. С одной стороны, мы остановились в шаге от по-настоящему большого успеха. С другой стороны, наверное, так было нужно, и на данный момент я бы уже ничего не менял. Довольно долго я надеялся, что "На Відміну Від" еще, возможно, когда-нибудь вернутся, но сейчас понимаю, что пора окончательно перевернуть эту страницу", – комментирует Freel.

Премьера сингла состоялась вместе с ностальгическим видеоклипом, в котором можно увидеть много архивных кадров из истории "На Відміну Від".

Над песней работал хитовый саундпродюсер Стас Черный.

Напомним, недавно Freel вернулся после длительного перерыва с синглом "Мне говорили".

Осенью 2026 года артист планирует выпустить EP.

Об артисте: Freel – солист культовой рэп-группы "На Відміну Від", известной благодаря своим виральным хитам 00-х, на творчестве которой выросло целое поколение. Несколько лет Фрил занимал должность главного редактора на сайте rap.ua.

Дебютный сольный альбом Фрила "Спалах" получил высокие оценки от аудитории и критиков, а также несколько музыкальных наград и премий.

В 2022 году Freel выпустил совместный сингл с Джамалой "Коли закінчаться війни" и принял участие в проекте Ukraїner "Храбрые города", представив трек "Луганськ. Абрикосовий цвіт".

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