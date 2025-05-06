Исполнительница Карина Арсентьева, которая в 2019 году стала финалисткой талант-шоу "Голос страны", будучи подопечной продюсера Потапа, теперь активно участвует в российских проектах. Уроженка города Каменка-Днепровская Запорожской области предала родную страну и уехала в РФ, где пытается построить творческую карьеру, тогда как ее родители до сих пор находятся в оккупации.

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Девушка засветилась в эфире российского телевидения, во время которого назвала террористическую войну "спецоперацией". Более того, Арсентьева откровенно расхвалила страну-агрессора и отметила, что ее там "очень хорошо приняли".

По словам предательницы, она поехала в Москву в начале полномасштабной войны, чтобы получать высшее образование. Карина Арсентьева пожаловалась, что ей сложно находиться в России без родителей и их поддержки, а из-за военных действий она постоянно беспокоится за их безопасность. Однако в то же время девушка называет россиян, которые начали полномасштабную войну, "добрыми и отзывчивыми" людьми.

А вот на талант-шоу Арсентьева пришла, чтобы заявить о себе как артистка. Похоже, предательница пытается всеми силами завоевать расположение российской аудитории и достичь там славы.

На украинском телевидении Карина Арсентьева появилась в 2019 году. Она приняла участие в 9 сезоне "Голоса страны". Во время "слепых прослушиваний" уроженка Запорожской области развернула все четыре тренерских кресла, однако в качестве наставника выбрала Потапа. Она попала в суперфинал проекта, однако не одержала победу.

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