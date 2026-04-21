Фаны на сцене, специальные гости-музыканты и драм-энд-бейс: чего ждать от концерта 'Бумбокс' 17 мая в Киеве

Вы когда-нибудь давали обещание 4500 тысячам друзей? А вот нам, Бумбоксу, повезло. После полномасштабного вторжения мы пообещали всем, кто купил билеты на концерты в Киеве, сыграть их. Когда-нибудь, когда сможем.

Ждать пришлось четыре года. Благодаря настойчивому желанию Андрея Хлывнюка выполнить обещание и организаторскому таланту агентства PMK в расписании Бумбокса появились две даты: 16 и 17 мая, Киев, Blockbuster Mall.

Трудно поверить, но это два первых сольных выступления группы в Украине за всю полномасштабку. Они очень важны как для банды, так и для слушателей. И дело не столько в презентации нового максисингла "Живой", не в дизайне сцены, которую обещают сделать настолько необычной, что на ней будут места для фанов – следите за рекламой, – а в том, что Бумбокс наконец сыграют дома. Два огромных концерта! Пишем и радуемся.

Важно помнить, что на концерт 16 мая все билеты давно распроданы, на концерт 17 мая еще есть половина билетов. Но стоит поторопиться: группа пригласила на это выступление Сашу Чемерова, Женю Галича, Domiy и Frolov'у. Оба дня с момента открытия входа настроение будет поддерживать драм-энд-бейс сообщество Хованка.

Главное и очевидное: часть денег от продажи билетов, мерча, спонсорских поступлений будет передана в "Фонд Андрея Хлывнюка" для закупки снаряжения, необходимого Силам Обороны Украины.

Бумбокс, "Живой", 16 и 17 мая, Киев, Blockbuster Mall.