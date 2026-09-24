Фагот в трех словах отреагировал на смерть Соседова, который сколотил состояние в Украине и поддержал войну

Украинский музыкант Фагот (Олег Михайлюта) кратко и саркастично отреагировал на смерть российского музыкального критика Сергея Соседова, который много лет работал в Украине, а после 2014 года изменил свою позицию и в конечном итоге стал сторонником кремлевских нарративов. Путинист умер 23 сентября.

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Под постом знакомой Соседова в Threads, где она опубликовала их совместное фото и выразила сожаление по поводу его смерти, артист написал всего три слова: "Просто праздник какой-то".

Фраза Фагота является отсылкой к известной реплике персонажа Владимира Этуша из советского фильма "Приключения Буратино" (1975) – "Это просто праздник какой-то!". После начала полномасштабного вторжения эта фраза стала мемом в украинских соцсетях: ею часто саркастически реагируют на различные проблемы и инциденты в России.

Ту же фразу Фагот оставил и под постом другого украинца, который рассказал об обстоятельствах смерти Соседова и напомнил о его пропагандистской позиции.

О смерти 58-летнего Соседова стало известно 23 сентября. Российский музыкальный критик и телеведущий находился в Якутии по работе. По информации российских медиа, он поскользнулся на лестнице, упал и ударился головой.

В то же время в российских медиа появлялись и другие версии. В частности, высказывались предположения, что Соседов мог умереть из-за оторвавшегося тромба или проблем с сердцем. Источник из его окружения при этом назвал смерть несчастным случаем и заявил, что пропагандист перед падением не жаловался на самочувствие.

Для украинской аудитории Соседов долгое время был хорошо знакомым лицом. Он был судьей шоу "Х-Фактор", жил между Москвой и Киевом и не скрывал симпатии к украинской столице.

Еще в 2010 году Соседов называл себя "человеком европейского склада" и рассказывал о любви к Киеву.

"Я – свободный и толерантный человек. Я человек европейского склада. Со мной можно говорить о чем угодно", – говорил тогда критик.

В 2011 году он также заявлял, что хорошо понимает украинский язык и при необходимости готов его выучить.

"Я гражданин России. В Украине я исключительно по работе, у меня контракт с каналом СТБ. За год научился понимать украинский язык. Когда люди говорят не очень быстро, я все понимаю. Не понимаю только политическую лексику на украинском. Сам говорить еще не могу. Но если бы мне пришлось жить в этой стране, я бы выучил украинский", – говорил он.

Однако после 2014 года риторика Соседова изменилась. Он поддержал российскую оккупацию Крыма, а впоследствии начал озвучивать тезисы, созвучные кремлевской пропаганде. В 2017 году его внесли в базу "Миротворца", а в 2023-м – в санкционный список Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ Соседов не осудил действия России. Напротив, он выступал на российских пропагандистских площадках с антиукраинскими заявлениями.

В частности, в 2023 году в эфире пропагандистского телеканала он заявил: "Там такая неонацистская пропаганда, просто адская. Геббельс просто отдыхает".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как единственный близкий человек Сергея Соседова – мама – отреагировала на его внезапную смерть и при чем здесь "мошенники".

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