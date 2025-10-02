Российский певец Николай Басков, который публично поддерживает полномасштабную войну и прославляет террористическую политику Кремля, заявил, что в последнее время с головой погрузился в религию. По словам пропагандиста, он каждое утро здоровается с Богом, а когда не может заснуть из-за тревоги, слушает молитвы.

Стать на "праведный путь" он решил после того, как посетил храм с мощами чудотворца Спиридона Тримифунтского. Как отметил путинист в интервью предательнице Оксане Марченко, долгое время у него было ощущение, будто ему нечем дышать, а также постоянная тревога, но после поездки "все изменилось".

"Я искренне научился прощать людей, которые желали мне зла или предавали. Я понял, что каждый человек сам совершает поступки на своем жизненном пути и выбирает, на какую сторону пойдет: тьмы или света", – выдал пропагандист.

По словам Баскова, религия помогает ему восстанавливаться, когда он "высыхает как пустыня" из-за активного ритма жизни. Сейчас певец часто исповедуется, причащается и даже придерживается поста.

"Я просыпаюсь и говорю: "Доброе утро, Господь". Я начал с ним разговаривать. А иногда бывают моменты, когда вечером я ложусь спать и понимаю, что меня что-то мучает, какая-то бессонница. Тогда я просто включаю молитву, которая идет восемь часов, десять или три. Включаю, ложусь и начинаю в мыслях погружаться в эти песни, и вдруг засыпаю", – сказал путинист.

Однако, рассказывая о своем "духовном просветлении", Николай Басков и словом не обмолвился о кровавой войне и о том, что полностью ее поддерживает. Похоже, для пропагандиста понятие "стать на путь света" вовсе не означает выступить против убийства украинцев.

Кстати, на обнародованном видео можно увидеть, что Басков довольно сильно изменился. В конце 2022 года он давал интервью, где разрыдался, говоря о раненых оккупантах, однако внимание россиян привлекла не его речь, а внешность. Тогда путинист набрал несколько лишних килограммов, из-за чего у него даже появился второй подбородок.

Однако теперь пропагандист заметно похудел. Кажется, после волны критики он решил улучшить свою форму, чтобы не терять любовь фанатов из РФ.

Позиция Николая Баскова относительно войны

После 24 февраля 2022 года певец заявлял, что так называемая СВО якобы полностью соответствует международному праву. Тогда Басков выдал, что большая война является "миротворческой", а Россия якобы таким образом защищает своих союзников и прекращает геноцид на Донбассе.

Позже он принял участие в пропагандистском концерте в Москве, посвященном оккупантам и врачам, которые спасают их жизни. Во время мероприятия он передал миллион рублей в поддержку вражеской армии.

