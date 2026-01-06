'Это старение. Мне так жаль его'. Полякова, которая снималась с Зеленским, раскрыла иностранцам неизвестную страницу жизни президента

Украинская певица Оля Полякова поделилась воспоминаниями о многолетнем сотрудничестве с президентом Украины Владимиром Зеленским до его прихода в политику и рассказала, как, по ее мнению, полномасштабная война изменила его как человека. Они пересекались на съемочных площадках около 10 лет.

Видео дня

Певица Оля Полякова в интервью британской газете The Times подчеркнула, что, в отличие от многих комиков, он никогда не оскорблял. По ее словам, его шутки были мягкими, но очень быстрыми, что, по ее мнению, свидетельствовало о высоком уровне интеллекта. Она также подчеркнула его управленческие способности, сформированные еще во время работы на телевидении.

"Некоторые комики могут быть оскорбительными на сцене, но он не был таким. Его юмор был мягким, но он был очень быстрым. Это признак его интеллекта", – рассказала Полякова.

В этом контексте артистка припомнила один скетч, где они сыграли пару. "Я очень высокая, а он очень маленький, поэтому это было смешно", – вспоминает певица.

Напомним, она имела совместную работу с Зеленским в телевизионных проектах, например в "Квартале 95", "Лиге смеха" и фильме "Я, ты, он, она".

Полякова отметила, что голосовала за Зеленского на президентских выборах, исходя из того, каким она его знала: способным менеджером и творческим человеком, который умеет организовать команду и проекты.

"Мы не знали, что он будет президентом во время войны. Возможно, мы бы не выбрали его, если бы знали, что идем на войну, но он все равно был правильным выбором", – сказала Полякова.

Артистка отмечает, что сейчас Зеленский – это уже не только телевизионный продюсер или комик, а значительно более серьезный человек.

"Он прошел путь от молодого, свежего человека до значительного возраста, гораздо более зрелой жизни, со всеми этими эмоциональными шрамами. Это старение. Мне так жаль его из-за давления на его плечах. Он ответственен за миллионы жизней", – добавила Оля Полякова.

Она отметила, что с начала войны они не общались, но Полякова видит изменения, которые повлияли на физическое и психологическое состояние президента.

