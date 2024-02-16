'Это шутка?' Концерты Адель в Мюнхене оказались под угрозой срыва из-за заоблачных цен на билеты: стало известно цены

Концерты британской певицы Адель в Мюнхене, Германия оказались под угрозой из-за высокой цены на билеты. 10 выступлений знаменитости запланированы на период со 2 по 24 августа 2024 года.

Это будет первый тур Адель с 2015 года, пишет Daily Mail. Однако поклонники звезды возмущены заоблачной стоимостью билетов.

На прошлой неделе 260 тысяч фанатов часами стояли в очереди за самыми дешёвыми и лучшими местами: немалое количество из них назвало стоимость билетов "мерзкой".

Впоследствии стало известно: сервис Ticketmaster показывает, что на концерты еще не продано около двух тысяч мест и билеты доступны на каждую дату. По данным The Sun, самый дешевый доступный билет стоил более 13 тысяч гривен, а самый дорогой – 48 тысяч. "Если места не продаются, промоутерам, возможно, придется подумать о понижении цен", – сообщил источник изданию.

В соцсетях поклонники утверждали, что цены были заоблачными и почти недоступными для "обычных людей". Некоторые писали:

"Цены на билеты Адель, наверное, шутка…"

"Цены на билеты выглядят безумными, почему эти артисты так усложняют возможность обычным людям увидеть их вживую".

"Цены билетов на Адель – это преступление, я не могу поверить, что люди платят столько за них".

"Извините, но цены на Адель мне не по карману".

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