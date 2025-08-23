'Это полтавский жлоб в нем упирается': Фагот раскритиковал Данилко за отказ переводить хиты на украинский

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) раскритиковал Андрея Данилко, который заявил, что не будет переводить песни Верки Сердючки на украинский язык, потому что, по его мнению, из этого "не получится качественного материала". Фагот считает такую позицию проявлением нежелания меняться.

Такое мнение музыкант высказал в интервью OBOZ. UA. По его словам, в отказе Данилко переводить песни видит не столько творческие причины, сколько личное упрямство.

"Ой, да все возможно – надо только захотеть, – уверен Фагот. – Мне никогда не нравились эти отговорки: трудно переводить. Конечно, музыка языка другая, но главное же – желание. А это просто нежелание трансформироваться. Не знаю, возможно, он воспринимает это как наступление на свое эго. Но на самом деле ничего страшного не произойдет. Данилко упирается. Но это даже не он, это полтавский жлоб в нем упирается.

Артист также вспомнил пример Оли Поляковой, которая когда-то скептически относилась к пению на украинском, но впоследствии полностью перешла на мову в своем творчестве: "Я помню, у меня был спор с Поляковой, когда пытался убедить ее в целесообразности перевода песен на украинский, а она возмущалась: "Я что, должна все петь на украинском?" Это было давно. Говорю: "Ну пусть не все, но хотя бы начни". А теперь смотрю на афиши – сто процентов материала на украинском языке. Все перевела – молодец. Если бы еще десять лет назад начала, была бы еще большим молодцом".

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер Игорь Кондратюк грубо высказался о скандале, который недавно разгорелся вокруг Данилко: его команда исполнила несколько песен на русском языке во время концерта в комплексе отдыха Osocor Residence под Киевом. Видео с выступления вызвало шквал возмущения в соцсетях, а языковой омбудсмен обратился в полицию из-за возможного нарушения языкового законодательства.

Полное интервью с Олегом Михайлютой читайте на OBOZUA в воскресенье, 24 августа.

