"Это другой уровень": звезда "Ходячих мертвецов" назвал свою любимую ленту Параджанова, поразившую его до глубины души
Звезда телесериала "Ходячие мертвецы" Норман Ридус во время показа своей библиотеки фильмов признался, что его захватила лента режиссера Сергея Параджанова "Цвет граната". Киноработа армяно-украинского режиссера была снята еще в 1968 году, но американец считает ее "новым уровнем".
Норман Ридус познакомился с "Цветом граната" благодаря клипу на рок-хит Losing my religion группы R.E.M. Как он рассказал в видео на YouTube, режиссером ролика был Тарсем Сингх, взявший за основу фильм Параджанова.
Тогда Ридус решил посмотреть кинокартину украинского художника и остался в полном восторге. Ему понравилось в ней все – от музыки до подобранных цветов.
"Цвет граната". "Вау" этому фильму. И это, как музыка, и работа художника, и цвета – это просто другой уровень. Как я познакомился с этим фильмом? Тарсем был режиссером клипа на песню R.E.M. Что это за песня? Losing my religion. Весь клип из этого фильма. Так что если вы, как и я – ценитель искусства, то это однозначно стоит посмотреть", – порекомендовал Норман Ридус.
Именно фильм "Цвет граната" стал для Тарсема Сингха главным вдохновением. Не только клип к Losing my religion был создан на основе ленты Параджанова, но и видеодорожка хита Леди Гаги "911". В коротком ролике он открыто намекал на легендарный фильм, подражая одинаковым движениям главных фигур, декорациям и даже главному атрибуту – гранате.
Режиссер в конце клипа прямо указывает, откуда была взята главная идея. Он показывает постер "Цвета граната" и вывеску "Армянский кинофестиваль" (Сергей Параджанов имел армянскую национальность).
"Цвет граната" посвящен жизни и творчеству армянского поэта и музыканта Саят-Новы. Однако фильм – не биографическая драма в классическом понимании. Вместо традиционного сюжетного развития Параджанов использует серию символических и визуально насыщенных эпизодов, отражающих разные этапы жизни поэта: детство, юность, любовь, жизнь и смерть.
Ранее OBOZ.UA писал, что россияне в Париже присвоили себе фильм Параджанова "Тени забытых предков". Его хотели показать как часть "русской культуры".
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