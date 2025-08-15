'Если бы она была рядом...' Королевский эксперт предположил, как принцесса Диана помирила бы сыновей Уильяма и Гарри после многолетней вражды

Между принцем Гарри и принцем Уильямом возникли напряженные отношения еще в 2020 году, когда герцог и герцогиня Сассекские приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей. С тех пор братья почти не общаются, однако эксперты предполагают, что их мама – принцесса Диана – могла бы легко поставить точку в этой вражде, если бы до сих пор была жива.

Видео дня

Как пояснил инсайдер, приближенный к королевской семье, изданию People, леди Ди всегда хотела, чтобы сыновья были опорой друг для друга. Она могла бы попытаться донести до них эту мысль, тем самым улучшив их отношения.

"Диана всегда говорила, что у нее было двое сыновей не просто так – младший должен был поддерживать старшего в его нелегкой роли будущего короля. Без сомнения, Диана пыталась бы быть миротворцем между ними. Если бы она была жива, они бы решили все по-другому", – отметил королевский биограф Эндрю Мортон.

Стоит заметить, что принцесса Диана делала все возможное, чтобы подарить сыновьям счастливое детство. Она любила выходить за пределы строгих правил, поэтому часто водила принцев Гарри и Уильяма в парки развлечений, бургерные, а также приюты для бездомных животных. Кроме счастливых моментов, братья вместе переживали скандальный развод родителей, а также потерю леди Ди, жизнь которой оборвалась 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы.

Однако в 2020-м между принцами пробежала черная кошка. Герцог и герцогиня Сассекские выехали из Великобритании, а позже принц Уильям выпустил мемуары "Запасной", где раскрыл семейные тайны. Это вызвало серьезный раскол между братьями.

"По моему мнению, ничего не изменится, пока Гарри не сделает шаг и не извинится", – высказался писатель Роберт Лейси.

Однако даже в этой ситуации принцы Гарри и Уильям имеют кое-что общее. Они постоянно чтят память своей матери, более того, проецируют ее методы воспитания на своих детей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Гарри решил сменить фамилию, но столкнулся с проблемой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!