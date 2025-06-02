Принц Гарри решил сменить фамилию, но столкнулся с проблемой

Принц Гарри рассматривал возможность отказаться от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которой пользуются его дети, и взять фамилию своей матери – Спенсер. Для этого герцог Сассекский обратился за советом к брату принцессы Дианы – графу Чарльзу Спенсеру – во время недавнего визита в Великобританию.

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Как стало известно изданию Daily Mail, разговор между родственниками был теплым, однако граф посоветовал племяннику не делать такого шага. Причиной стали юридические трудности, которые могут возникнуть в случае официальной смены фамилии члена королевской семьи.

"У них состоялся очень дружеский разговор, и Спенсер посоветовал ему не делать такого шага", – сказал друг принца.

Однако сам факт, что принц Гарри консультировался с родственниками по материнской линии, а не с отцом или братом, уже вызвал неоднозначную реакцию в королевских кругах. Как отмечают королевские обозреватели, такая инициатива могла бы болезненно восприниматься королем Чарльзом III и принцем Уильямом, ведь это фактически символический отказ от семейного имени – Маунтбеттен-Виндзор.

Эта двойная фамилия сочетает в себе династическое имя Виндзор и фамилию Маунтбеттен, которую принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, принял в 1947 году после натурализации в качестве британского подданного. В 1960 году королева Елизавета и принц Филипп постановили, что их потомки, не имеющие титула "Его Величество", будут носить фамилию Маунтбеттен-Виндзор.

В свидетельствах о рождении детей Гарри и Меган – Арчи и Лилибет – официально записана именно эта фамилия. Изменение ее отцом могло бы вызвать правовую путаницу, особенно в связи с документами и титулами детей, которые, согласно заявлениям Сассекских, были согласованы с Букингемским дворцом.

В марте 2023 года стало известно, что Арчи и Лилибет получили титулы принца и принцессы, когда их дед, Чарльз III, стал монархом. До того они были записаны как Мастер Арчи Маунтбеттен-Виндзор и Мисс Лилибет Маунтбеттен-Виндзор. Согласно нормам, установленным королем Георгом V в 1917 году, внуки монарха автоматически имеют право на королевские титулы.

Имена и титулы остаются особенно чувствительной темой для Сассекских. В недавнем эпизоде своей кулинарно-лайфстайл программы на Netflix Меган Маркл подчеркнула, что ее фамилия – Сассекс. Однако лорд Айвар Маунтбеттен, троюродный брат короля Чарльза III, заявил, что Сассекс – это титул, а не официальная фамилия, и настоящая фамилия герцогини – Маунтбеттен-Виндзор.

Королевский биограф Том Бауэр предполагает, что желание Гарри сменить фамилию могло быть частью более глубокой эмоциональной потребности. По его мнению, Меган "решила, что ее настоящей целью в жизни является быть принцессой Дианой", а потому фамилия Спенсер для ее детей стала бы символической данью покойной матери Гарри.

Если бы идею удалось реализовать, дочь Гарри и Меган могла бы носить имя Лилибет Диана Спенсер. Такой шаг, по словам обозревателей, мог бы восприниматься как вызов для короля Чарльза III, который всегда проявлял уважение к фамилии Маунтбеттен. Она имеет особое значение в истории монархии: 1-й граф Маунтбеттен Бирмы был не только дядей принца Филиппа, но и наставником будущего короля Чарльза.

Стоит отметить, что официально изменить имя в Великобритании можно и без судебного решения. Однако для того, чтобы оно появилось во всех документах – паспорте, водительском удостоверении и т.д. - необходимо воспользоваться процедурой Deed Poll. В случае с членами королевской семьи этот вопрос осложняется традициями, давлением общественности и влиянием короны.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Гарри открыто заявил, что хочет "примирения" с королевской семьей. Как утверждает принц, его отец не разговаривает с ним из-за "этих вопросов безопасности", хотя Гарри больше не хочет "воевать" и не знает, "сколько еще осталось" жить отцу.

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