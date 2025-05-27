EL Кравчук назвал причину, почему в 90-х трое украинских топартистов одновременно выпустили песни о войне

В 1997 году украинские слушатели неожиданно получили сразу несколько песен о войне от топовых исполнителей того времени. EL Кравчук, Ирина Билык и Кузьма Скрябин почти одновременно презентовали композиции, в которых речь шла о вооруженных конфликтах, боли и потерях.

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Почему именно тогда в украинском шоу-бизнесе возникла такая волна – певец EL Кравчук рассказал, представляя новую версию своей песни "Війна завжди війна". Артист объяснил в программе "Світанок", что этот трек был написан еще в 1997 году – до войны в Украине – но ее слова приобрели новый смысл сегодня.

По словам Кравчука, совпадение того, что трое исполнителей писали о войне еще в 1997 году, не было случайным – все эти артисты откликнулись на трагические события в Югославии, в частности бомбардировки Белграда, и хотели через музыку выразить эмпатию и поддержку тем, кто страдал.

"Мы еще тогда друг с другом разговаривали: зачем мы это делали. Потому что хотелось поддержать. Была эмпатия к людям, к тому, что происходит в Югославии, Белграде... Не думали, правда, что это будет чувствовать мое сердце, ваше сердце и сердца всех украинцев. Что мы тоже это почувствуем на себе", – рассказал EL Кравчук.

Как рассказал артист, песня "Війна завжди війна" была вторым треком его альбома "Нічий", который вышел 26 лет назад. Композиция была написана в соавторстве с Евгением Рыбчинским – и, по словам певца, уже тогда она звучала пророчески.

Ранее OBOZ.UA писал, что ЕL Кравчук удивил причиной, почему вынужденно покинул Украину и исчез на пике карьеры. Тогда знаменитость принял для себя решение не давать интервью и не появляться на телевизионных шоу, поэтому почти полностью исчез из отечественного информационного пространства.

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