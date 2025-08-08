Экс-телевизионщица, которая крутилась в кулуарах 'Фабрики звезд', раскрыла, почему райдер Киркорова был проблемой для украинцев

Бывшая работница украинского телевидения и писательница Мария Олекса вспомнила курьезный случай со звездным райдером путиниста Филиппа Киркорова, который создал настоящий хаос на съемочной площадке "Фабрики звезд". По ее словам, эпизод произошел во время одного из воскресных концертов 2007 года, когда популярное музыкальное шоу только стартовало.

Об этом Олекса рассказала в интервью Маричке Падалко. Она тогда работала в проекте как ассистентка гримеров. На одном из эфиров звездным гостем был Филипп Киркоров – и именно его райдер стал серьезным вызовом для украинской команды. В частности, в списке пожеланий артиста был российский зефир марки "Шармель", которого просто не было в продаже в Украине.

"Я бросилась по всем супермаркетам – нет такого зефира. Что это за зефир? Оказывается, это российский зефир, который у нас не продавали. Он лежал где-то на полках супермаркета в Москве, и вот Киркоров без него не мог жить", – вспомнила она.

На спасение пришла соседка Марии, которая тогда вернулась из Москвы и имела дома заветную пачку "Шармеля". По словам Олексы, ей вызвали такси, она мчалась через весь город, стучала в дверь к соседке, а потом доставляла зефир на канал. Все – чтобы удовлетворить требования звезды, которая считала недопустимым выходить на сцену без любимых сладостей.

Олекса также вспомнила, что подобные ситуации не были единичными: райдеры "звезд" часто содержали экзотические позиции – от фуа-гра до редких напитков. Но не только запросы были сложными – само отношение некоторых артистов к украинской команде было пренебрежительным.

"Отношение было пренебрежительное всегда. Но я благодарна за тот опыт, потому что именно тогда влюбилась в телевизионную работу", – отметила она.

Попала же Мария Олекса на проект благодаря знанию английского. В 2007 году Новый канал приобрел формат шоу "Фабрика звезд" у голландцев, и для переговоров искали переводчика. Бывшая одноклассница вспомнила, что Мария хорошо знает язык, и так она оказалась на переговорах. Впоследствии попросилась остаться в проекте и получила позицию ассистентки в гримерках.

