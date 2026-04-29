Экс-продавец бутика, куда ходили украинские олигархи, шокировал деталями шопинга миллиардеров: шубы по цене квартир и любовницы

Украинский актер Константин Октябрьский, который в свое время в течение пяти лет работал консультантом в мультибрендовом бутике Днепра, раскрыл подробности шопинга своих тогдашних клиентов-миллионеров. Как вспомнил артист, в среднем богачи тратили за один раз от 30 до 40 тысяч долларов, а для многих из них было важно, чтобы их обслуживал конкретный продавец.

Что интересно, по словам Октябрьского, поскольку он работал в женском отделе, мужчины-олигархи не всегда лично приезжали на шопинг, зато звонили ему и называли определенную сумму, на которую необходимо подобрать образ их дочери, жены или любовницы. Об этом актер рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Я работал в мультибрендовом бутике, где была такая аудитория, как Игорь Коломойский, Борис Филатов и так далее. Все миллионеры, миллиардеры, звезды, которые приезжали в Днепр, заезжали к нам. Мы продавали шубы по 100-250 тысяч евро. Средний чек был где-то 30-50 тыс. долларов. Я там впервые в жизни увидел, как человек рассчитывался за шубу, стоимость которой €65 000, в гривнах наличными. Стол был завален деньгами", – вспомнил артист.

По словам Константина Октябрьского, клиенты бутика нечасто приезжали за покупками в любой день. С актером связывались покупатели и приходили именно тогда, когда он был на работе. Кстати, с некоторыми клиентами Октябрьский выстроил такие хорошие отношения, что они даже пытались свести его со своими дочерьми.

"К нам начал ездить мужчина. Сначала сам, потом возил жену и мы познакомились. Я обычно легко общался с людьми. И как-то он приходит еще и с дочкой и говорит: "Слушай, ты такой хороший парень, сходи с дочерью погуляй". Мы пошли на свидание в кино, где-то пообедали. Была очень странная история. Не было никакой симпатии. Мы походили, я передал ее родителям и такой: "Спасибо. Но мне кажется, что у нас ничего не получится", – рассказал актер.

А вот другая клиентка советовалась с Октябрьским по выбору автомобиля. Когда муж подарил ей новую Lamborghini, она специально приехала в бутик, чтобы показать обновку актеру. Однако тогда его не было в магазине. Когда Октябрьский узнал, что его искала клиентка, связался с ней и попросил приехать на следующий день. Она так и сделала, хотя это было рискованно, потому что машина еще не была зарегистрирована.

Однако получить работу в бутике с клиентами-олигархами было нелегко. По словам Константина Октябрьского, продавцы должны были на ощупь различать состав тканей и уметь поддерживать диалог с покупателями. Руководитель магазина даже нанимала на работу выпускников театральных учебных заведений, ведь они могли легко найти подход к людям.

"Мы имели возможность летать в Париж, Милан на закупки и показы Gucci, Dolce & Gabbana, Christian Dior. У нас был повар, который вечером подходит и спрашивает: "Что ты будешь завтра на завтрак и обед?". Тебе давали деньги на маникюр, солярий и все такое", – рассказал знаменитость.

В среднем ежемесячно Константин Октябрьский получал за свою работу около 2 тысяч долларов. Это были очень хорошие деньги, однако актер понял, что хочет изменить свою жизнь и заниматься любимым делом, поэтому уволился.

