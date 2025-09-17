Экс-супруга Виктора Розового снялась в белье после скандального развода. Фото, видео

Бывшая жена юмориста и ветерана российско-украинской войны Виктора Розового – Ольга Мерзликина – после громкого развода поделилась с поклонниками довольно пикантными кадрами. Она предстала перед камерой в белье, демонстрируя подтянутую фигуру.

Соответствующее видео Мерзликина обнародовала на личной странице в Instagram. В подписи к ролику экс-избранница звезды "Лиги смеха" отметила, что обожает участвовать в фотосессиях для брендов белья.

Ольга Мерзликина попозировала на камеру на ночном пляже. Она одела белые трусики и бюстгальтер, а также добавила несколько элегантных аксессуаров. Женщина распустила свои волосы до плеч, которые развивались от легкого ветра.

Несколько откровенные кадры вызвали бурную реакцию у подписчиков Ольги Мерзликиной. Пользователи сети забросали ее комплиментами в комментариях:

"Красотка".

"Оля, вы роскошная красавица! Когда женщина выскальзывает из лап абьюзера, она начинает сиять!"

"Вы невероятная".

"Очень-очень красивая и роскошная пани Оля".

"Молодец. Жизнь продолжается и у вас будет все самое лучшее".

Что известно о скандальном разводе Мерзликиной и Розового

Бывшая пара состояла в отношениях в течение 13 лет. Они довольно редко делились подробностями личной жизни или совместными кадрами, однако в марте 2024-го сообщили о женитьбе. Тогда Виктор Розовый, который проходил службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, взял 10-дневный отпуск, чтобы сыграть свадьбу.

Однако их спокойная супружеская жизнь длилась недолго. 21 марта юморист получил осложненное осколочное ранение головы. Он перенес операцию, после которой мог передвигаться на кресле колесном. Виктор Розовый начал проходить сложную реабилитацию, а рядом с ним была Ольга Мерзликина.

В мае этого года супруги ошарашили поклонников новостью, что приняли решение развестись. Ольга Мерзликина сразу отметила, что причиной стали измены со стороны Виктора Розового. Сначала бывшие партнеры заявляли, что не будут раскрывать подробностей личной жизни, однако все произошло иначе.

Сначала звезда "Лиги смеха" дал скандальное интервью Рамине Эсхакзай. Во время разговора он раскрыл подробности интимной жизни с Ольгой Мерзликиной, более того, пожаловался, что его не устраивало. Высказывания ветерана вызвали резкую критику со стороны многих украинцев, поэтому фрагмент был удален из ролика.

Со временем Ольга Мерзликина решила рассказать о романе с юмористом со своей стороны. Она дала интервью Маше Ефросининой, где раскрыла: первые три года отношений с Виктором Розовым были почти идеальными, однако потом все кардинально изменилось. По ее словам, ветеран сильно ревновал ее ко всем мужчинам, тогда как сам не избегал контактов с женщинами, а иногда даже ходил с ними гулять.

Однако гораздо более сильным ударом для Мерзликиной стали измены со стороны тогдашнего партнера. Впервые о неверности Виктора Розового она узнала на третий день после свадьбы, а в следующий раз – когда он получил ранение. Это разрушило планы женщины на будущее с комиком.

