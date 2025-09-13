'Найдешь себе здорового мужа': экс-супруга тяжелораненного Виктора Розового ошеломила, почему отдалилась от свекрови

Бывшая жена звезды проекта "Лига смеха" и ветерана российско-украинской войны Виктора Розового, Ольга Мерзликина, раскрыла, в какой момент решила дистанцироваться от своей свекрови. По словам женщины, это произошло после того, как юморист получил осложненное осколочное ранение головы на фронте.

Как вспомнила Мерзликина, мама ее экс-супруга нечасто приезжала к нему в клинику, а когда и появлялась в медучреждении, вела себя максимально странно. Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Ольга Мерзликина поделилась, что старалась очень осторожно донести свекрови информацию о ранении Виктора Розового. Она не раскрывала всю серьезность ситуации и не говорила, как именно произошел инцидент, ведь юморист скрывал от матери, что был снайпером в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.

Как отметила Мерзликина, когда ей разрешили приехать к тогдашнему партнеру в Днепр, она сказала его маме оставаться дома во Львове. Женщина волновалась, что состояние свекрови может ухудшиться, когда она узнает правду о ранении сына, поэтому взяла с собой подругу.

Однако со временем мать Виктора Розового не смогла находиться на расстоянии от него и приехала в клинику. По словам Мерзликиной, тогда начался "странный ад". Сперва ее свекровь резко общалась с подругой ветерана, которая сильно помогала в сложный момент, а потом ошарашила ее неожиданной фразой.

"В какой-то момент мне его мама сказала: "Оля, ты еще найдешь себе здорового мужа. Ты молодая, красивая. А я его мама, я останусь с ним в любом состоянии, даже если бы он был без ручек и ножек". Я сказала: "Не дождетесь". На тот момент я так думала", – поделилась экс-избранница комика.

Как заметила Ольга Мерзликина, мама Виктора Розового приезжала к нему в клинику раз в месяц. Она не хотела гулять с тяжелораненым сыном или же ухаживать за ним, но все время говорила: "Всем удобно, что ты в таком состоянии. Только я могу и хочу тебе помочь". Такие заявления сильно обидели Мерзликину, поэтому она отдалилась от нее.

История любви между Виктором Розовым и Ольгой Мерзликиной длилась 13 лет. В марте 2024-го они решили узаконить отношения. Юморист, который тогда проходил службу в рядах ВСУ, взял 10-дневный отпуск, чтобы сыграть свадьбу. Их спокойная супружеская жизнь длилась недолго, ведь 21 марта стало известно, что Виктор Розовый получил осложненное осколочное ранение головы.

Комик перенес сложную операцию, после которой мог передвигаться на кресле колесном. Он проходил сложную реабилитацию, а рядом была Ольга Мерзликина. В мае этого года супруги сообщили, что приняли решение развестись. Причиной стали измены со стороны Виктора Розового.

