DZIDZIO раскрыл правду о службе своей юной племянницы в ВСУ: как она выглядит. Фото

Украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) рассказал о службе своей племянницы-режисера Виктории Хомы в рядах Вооруженных сил Украины. По словам исполнителя, решение 21-летней девушки пойти в армию было полностью самостоятельным и сознательным.

По словам DZIDZIO в интервью Viva!, Виктория – дочь его сестры Олеси – добровольно подписала контракт и сейчас проходит службу в одной из бригад ВСУ. О ее службе стало известно во время съемок шоу "Угадай мелодию", где артист является ведущим.

Михаил Хома отметил, что гордится племянницей и считает ее примером настойчивости. Он подчеркнул, что девушка достигла всего самостоятельно, без посторонней помощи или влияния.

"Это ее сознательный выбор. Я очень горжусь Викторией, потому что она настойчивая, талантливая и хотела что-то делать. Племянница пошла добровольцем, подписала контракт и сейчас служит в бригаде. Очень приятно, когда она звонит. Виктория все сама делала, без всяких звонков, никто ей не помогал. Для меня это ключевое, потому что человек может только сам себе помочь. И когда она борется за свой путь, я в это верю, потому что это правдиво. Она – наша семейная гордость", – рассказал артист.

Также DZIDZIO отметил, что поддерживает регулярную связь с племянницей. По его словам, Виктория иногда обращается к нему за советом или подсказкой, и они остаются близкими несмотря на ее службу.

Артист не стал раскрывать деталей службы или места пребывания девушки из соображений безопасности.

Отметим, что DZIDZIO объяснял, почему ему не место на фронте. Он убежден, что воевать должны профессиональные люди, которыми должны управлять также профессионалы. Что касается мобилизации, то Михаил Хома считает, что все должно быть профессионально.

Ранее в интервью OBOZ.UA он впервые заговорил о слухах о жене и двух детях. Певец пообещал в ближайшее время публично "дать очень изысканный ответ".

