Джулия Фокс унизила бывшего-россиянина из-за тайных крестин сына, куда пускали только 'русских православных': не рожайте от неудачников

Американская актриса и модель Джулия Фокс публично унизила своего бывшего мужа, российского пилота частных самолетов Питера Артемьева. Знаменитость узнала, что экс-избранник организовал их совместному сыну тайные крестины, куда пригласили "русских православных", но не мать ребенка, поэтому обратилась к поклонницам с призывом не рожать от неудачников.

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Соответствующее видео она разместила на личной странице вTikTok. Звезда призналась: была действительно шокирована услышать, что ее не позвали на столь важное событие в жизни наследника, ведь в течение четырех лет воспитывала его самостоятельно и не запрещала общаться с Артемьевым и его родственниками.

"Я уже давно не была так расстроена. Я пришла в школу к сыну на его выступление, там был его отец. Но он, как обычно, опоздал. Мне нужно было положить вещи в машину, поэтому мы все вместе пошли к ней. Он (Питер Артемьев. – Ред.) мне показывает на церковь рядом и говорит: "О, вот здесь мы крестили Валентино". Я спросила, почему меня не пригласили. А он заявил: "Тебя звали, ты просто не захотела прийти". Если бы меня приглашали на подобное мероприятие, я бы это запомнила. Я бы пришла", – поделилась модель.

Как заметила Джулия Фокс, чтобы окончательно разобраться в этой ситуации, она решила позвонить по телефону маме Питера Артемьева. По словам актрисы, она связалась с бывшей свекровью, которая решила оправдать поступок тем, что крестины это якобы традиция РФ и посетить событие могут только "российские православные".

"Я говорила: "Не врите мне. Это все оправдания. Я мать этого ребенка, а не вы". На что она ответила: "Ладно, я просто думала, что тебе все равно". Все равно? Я четыре года одна воспитывала этого ребенка, делала для него все, возила его с собой по всему миру, где бы я ни работала, и вы думаете, мне все равно? Послушай, это твоему сыну все равно", – высказалась актриса.

Джулия Фокс отметила, что несмотря на неприятный случай, не планирует запрещать сыну общаться с бабушкой и отцом. Однако она призналась, что сделала выводы из этой ситуации и дала своим подписчицам важный совет: "Я очень разъярена, эти люди как животные. Поэтому девушки, прошу вас от всего сердца, не рожайте от неудачников".

Стоит отметить, что Джулия Фокс официально связала себя узами брака с Питером Артемьевым в ноябре 2018 года. Их супружеская жизнь длилась довольно недолго, ведь уже в 2020 году пара объявила о разводе. Однако на момент разрыва отношений модель была беременна, так что в 2021 году на свет появился сын экс-пары Валентино.

Свою карьеру Джулия Фокс начала как дизайнер, запустив бренд женской одежды вместе со своей подругой. Позже работала художницей, фотографом и моделью, а также выпустила альбомы со снимками, что сделала сама, "Симптомы испорченных отношений: изжога/тошнота" и PTSD. Прорыв звезды в роли актрисы произошел в 2019 году, когда она приняла участие в ленте "Неогранённые драгоценности". Позже она начала появляться на показах известных брендов и глянцевых обложках.

В январе 2022 года Джулия Фокс официально подтвердила роман с рэпером Канье Уэстом. Звездная пара появлялась на многих светских мероприятиях, а по сети распространялись предположения, что именно исполнитель помог ей сильнее закрепиться в мире моды. Дело в том, что в определенный период жизни Фокс работала в секс-индустрии, а это оказало негативное влияние на ее репутацию. Однако якобы из-за влиятельности Уэста ведущие бренды "закрыли глаза" на эти аспекты биографии модели. Стоит отметить, что актриса разошлась с рэпером через несколько месяцев после официального подтверждения романа.

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