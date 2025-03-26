Гражданин России Жерар Депардье публично унизил россиян во время суда по делу о домогательствах

Французский актер и гражданин РФ Жерар Депардье, которого обвинили в насилии и сексуальных домогательствах, публично унизил россиян. Во время судебного процесса по своему делу артист заявил: ему часто говорят, что он имеет "русскую натуру" из-за пьянства или непристойного поведения.

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Как сообщает France 24, Депардье признал, что использовал грубую лексику в сторону одной из женщин, обвинившей его в притязаниях, и хватал ее за бедра, однако отрицал заявления о насилии. Кроме того, актер отметил, что время от времени его поведение действительно может быть хамским.

"Мне всегда говорили, что у меня "российская натура". Не знаю, это ли из-за злоупотребления алкоголем или из-за пошлости", – заговорил артист

По свидетельствам одной из женщин, Жерар Депардье вел себя как "дикое животное", ведь постоянно делал замечания ее коллегам, особенно из-за одежды, и позволял себе делать сексистские высказывания. Кроме того костюмерша отметила, что актер мог спокойно прижать ее к себе и касаться разных частей тела.

Однако со своей стороны Депардье утверждает: не имел никакого злого умысла, когда схватил женщину за бедра. Он сделал это вроде бы только для того, чтобы не поскользнуться, поэтому не понимает возмущения костюмерши.

Другая женщина также подтвердила грубое поведение актера по отношению к персоналу. По ее словам, Жерар Депардье вел себя как сумасшедший, ведь получал искреннее удовольствие, когда видел, что девушки боятся его.

"Здесь (в зале суда. – Ред.) он демонстрирует образцовое поведение, не двигается, тих, не шумит. На съемочной площадке он не такой: жестикулирует, ворчит, делает замечания женщинам", – отметила она.

Если актера признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 75 000 евро.

Как ранее писал OBOZ.UA, первую жалобу против Жерара Депардье в 2018 году подала актриса Шарлотта Арну. Сначала она решила скрыть свое имя, однако в 2021 публично заговорила о непристойном поведении знаменитости. В 2023 году Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии. 13 молодых актрис, продюсеров, гримеров и членов технического персонала признались, что на протяжении 2004-2022 годов испытывали притязания со стороны французской знаменитости. По их словам, артист "ощупывал" их, делал непристойные комплименты и придирался на глазах съемочной группы, однако никто не реагировал на это.

Официальный иск против Депардье подала и его коллега по фильму "Диско" Элен Даррас. Она заявила, что актер смотрел на нее "как на кусок мяса" и спокойно касался ее бедер и ягодиц.

Среди звезд, которые обвиняли Депардье в притязаниях, была и актриса Эммануэль Дебевер. В 2019-м она рассказала об возмутительном поведении коллеги, однако ее обвинения не рассматривались 4 года. Дело сдвинулось с места лишь в конце 2023-го, когда Дебевер покончила с собой. Весной в прошлом году Депардье задержала полиция Парижа.

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