Джаред Лето вышел на публику в трусах и прозрачной рубашке с крестом: поклонники не оценили. Фото

Известный американский актер Джаред Лето поразил поклонников откровенным образом, в котором появился на мероприятии Vogue World в Париже. Основными элементами лука артиста, которые он выбрал для красной дорожки, стали черные трусы и прозрачная рубашка, которые дополнил массивный крест.

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Бывший участник рок-группы "30 Seconds to Mars" уверенно демонстрировал эпатажный стиль на Вандомской площади. Однако фанаты звезды не были в восторге от его вещей, пишет Daily Mail.

Сначала актер появился на мероприятии в солнцезащитных очках и темном тренче в пол, под которым скрыл впечатляющий наряд. Джаред Лето скомбинировал яркие цвета макияжа с более базовыми оттенками одежды, выбрав красные тени для век, гармонично сочетающиеся с перчатками.

Поклонники звезды не разделили восхищение смелым образом кумира. В сети начали появляться негативные мнения о внешнем виде актера.

В свои 52 года Лето, кажется, как никогда отчаянно нуждается в любом внимании. Жаль, что ему не хватает какого-нибудь видимого таланта. Он становится посмешищем, появляясь в таких странных нарядах. Отчаяние...

С каждой минутой он становится все более несимпатичным.

Лето отчаянно пытается быть актуальным. В свои 52 года он, похоже, просто в отчаянии.

Странно, неужели он в фазе унижения, которую приходится переживать звездам, чтобы заработать дьявольский доллар?

Тебе пятьдесят два! Упакуйте его и оденьте. Сотрите этот нелепый макияж.

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