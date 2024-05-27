Джамала третий раз стала мамой и показала нежное фото сына

Известная украинская певица Джамала (Jamala) в третий раз стала мамой. Исполнительница родила сына 24 мая.

Интересно, что еще накануне, 23 мая, артистка выступала на сцене Национальной музыкальной премии YUNA 2024. "Дал маме выступить с оркестром, потому что мама обещала и не могла подвести. Принять награду, сказать речь, доехать домой, ну а тогда уже можно и в роддом", – написала Джамала в Insta-stories, назвав малыша вежливым мальчиком.

Третьего сына и "маленького принца", как отметила звезда, назвали Алимом. Мать посвятила ему чувственные строки: "Я тебе буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем".

Днями ранее знаменитость появилась на красной дорожке премии YUNA 2024, выйдя впоследствии на сцену, чтобы получить награду за лучший альбом. Джамала призналась, что не знала до последнего, сможет ли присутствовать на церемонии: "Вообще-то по плану я именно сегодня должна рожать". Певица добавила, что нужно будет назвать ребенка "Юна", несмотря на пол. Детальнее – в нашем материале.

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