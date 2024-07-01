'Зибриджертон'. Павел Зибров поддержал тренд популярного сериала и поразил фанатов

Украинский певец Павел Зибров поразил поклонников перевоплощением в героя из популярного сериала от Netflix "Бриджертоны". Артист внимательно следит за всеми трендами и вслед за косплеем на культовый танец Венздей теперь осторожно расхаживает по территории воображаемого замка.

Видео дня

"Зибриджертон", – так назвали певца фанаты в TikTok, будь он героем сериала. На коротком видео Павел Зибров ходит по саду вечнозеленых деревьев в образе короля. На себя он надел белые колготки, багровые шорты, тунику, пальто с велюра и плащ.

На ногах можно увидеть балетки с ажурными вставками, а на голове золотую корону.

"Когда уже 4 сезон? Лошади запряжены, бриллиант сезона – Марина [жена Павла Зиброва] в карете", – подписал певец.

Не только одним видео обошелся артист. Он опубликовал еще один короткий ролик, но уже с середины "замка", где Зибров продемонстрировал свои покои.

Артист был нарядно одет в костюм кремового цвета и уложил волосы назад. Певец назвал себя "лордом Зибровым".

Под обоими видео фанаты написали, насколько не ожидали подобной проделки от певца. Его засыпали комплиментами и некоторые даже ожидают в следующем 4 сезоне сериала звезду:

"Можно к вам гувернанткой?"

"Виконт Зибровтон".

"Не хватает только леди Марины Бриджертон".

"Леди Денбери просто чилит у себя в имении и не знает беды".

"Хочу следующий сезон о господине Павле".

"Галицкое барокко".

"Если вас не будет в 4 сезоне, лента провалится в прокате".

"Зибриджертон".

Ранее OBOZ.UA писал, что Павел Зибров обращался к президенту Владимиру Зеленскому с призывом лишить российских певцов звания народных артистов Украины.

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