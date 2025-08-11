Дверь подвала выбило, во дворе руины: Маргарита Сичкарь показала, во что превратился ее дом после попадания 'Шахеда'

В ночь на 8 августа российская армия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе, нанеся значительные разрушения в Бучанском районе. В частности, пострадал дом украинского блогера, писательницы и бывшего ресторатора Маргариты Сичкарь.

Взрыв "Шахеда" произошел буквально возле ее дома, превратив двор в руины. На опубликованных ею фото и видео видны обломки дрона, разбитые окна, изуродованное авто и уничтоженные деревья. По словам женщины в программе ЖВЛ, взрывная волна была настолько мощной, что даже выбила дверь подвала, в котором она вместе дочерью и мамой пыталась спрятаться.

"Мы проснулась от жесткого страшного взрыва. Давно такого не слышали. Дочь выбежала из комнаты и начала кричать: "Мама, побежали в подвал". Мы оделись, мама вышла, у нее поднялось давление", – рассказала Сичкарь.

Она добавила, что обломки и пламя от дрона разбросало по всему двору, а деревья, которые росли возле дома, снесло.

По ее словам, в доме вынесло окна и двери, стекла разлетелись по комнатам, а обломки повредили крышу и фасад. В частности, ущерб был нанесен и автомобилю, припаркованному во дворе.

На место прибыли представители военной администрации и специальная комиссия, которые зафиксировали убытки и начали процесс оформления компенсации. Сичкарь отметила, что у государства есть предусмотренные средства для возмещения, также помощь пообещала местная власть и неравнодушные люди.

"Громада написала мне, что они готовы поддерживать и помочь восстановить", – рассказала она.

Маргарита Сичкарь – бывшая жена украинского футболиста Владислава Ващука, мать двоих детей. Она активно ведет соцсети, а в прошлом была известным ресторатором. После атаки женщина поблагодарила всех, кто поддержал ее в это сложное время, и призвала украинцев не терять бдительности во время воздушных тревог.

В ночь на 8 августа российская оккупационная армия ударила по Киевской области беспилотниками. В результате атаки возникли пожары, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 108 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 82 цели.

