Долг, потеря волос и нож в спину от коллеги: экс-звезда 'Квартала 95' призналась, как оказалась на дне после скандала с шоу за 27 млн грн

Украинская актриса Елена Кравец откровенно поделилась, что 2024 год был одним из самых тяжелых в ее жизни. Вокруг знаменитости разгорелся громкий скандал, когда стало известно, что на финансирование шоу с ее участием "Тихий вечер с Еленой Кравец" на телеканале "Дом" было выделено более 27 миллионов гривен из государственного бюджета. Тогда артистка объясняла, что работала за зарплату, а вышеупомянутая сумма шла на разработку проекта, а не ей в карман, однако это никак не повлияло на мнение общества. На фоне скандала Кравец начали отказывать в работе, поэтому она оказалась просто "на дне".

Как вспомнила экс-звезда "Квартала 95", она настолько болезненно переживала эту ситуацию, что не просто чувствовала моральное разрушение, а даже не могла смотреть на себя в зеркало. Актриса набрала вес, потеряла волосы, у нее обострилась крапивница (кожное заболевание, которое проявляется внезапным появлением зудящих волдырей), что лишь ухудшало общее состояние. Об этом знаменитость рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"Это было ощущение абсолютного падения на дно всех своих ям. Все сферы, в которых мне нравилось быть, меня не хотели. Я поняла, что хотела зацепиться за все привычное, но ничего не работало. Ты нигде не нужна. Раньше я могла зайти туда, туда, везде тебя ждали, а потом все, двери закрыты. Когда я прочитала фразу: "Если вы оказываетесь на дне своей эмоциональной ямы, первое, что надо сделать – перестать копать", осознала, что как раньше не будет", – рассказала артистка.

И все же со временем Елена Кравец поняла, что должна собрать себя в кучу. Свое "восстановление" она начала с того, что нарастила волосы. Чтобы сделать эту процедуру, актриса участвовала в нескольких женских форумах и озвучила книгу, ведь без этого просто не имела бы достаточного количества средств. Затем она решилась сделать курс по владению голосом, однако снова столкнулась с проблемой. Партнерша Кравец в последний момент воткнула ей нож в спину.

"Я одолжила у этой девушки деньги, потому что жить было неудобно. За день до запуска курса она сказала, чтобы я прорекламировала его в соцсетях. У меня было ощущение, что не надо. Но она сказала: "Елена, вы просто предвзято к себе относитесь", поэтому я сделала пост. На следующий день я увидела длинное сообщение от этой девушки: "Елена, извини, мы не можем запустить курс. За ночь после твоей рекламы от меня отписалось 9 человек, а я эксперт в нескольких сферах и это опасно для меня. Мы не запускаемся. Деньги вернешь, когда сможешь", – вспомнила актриса.

Прочитав эти слова Елена Кравец не смогла сдержать эмоций. Она начала истерически плакать, чем сильно обеспокоила дочь Марию. Узнав подробности ситуации, девушка мгновенно начала поддерживать звездную маму и отметила, что она может достичь успеха самостоятельно, не ожидая помощи других. Эмоциональная речь Марии сильно повлияла на актрису, поэтому она не опустила руки и все же выпустила другой курс по владению голосом.

Что известно о скандале с шоу

В конце 2023 года в отечественном информационном пространстве начали распространяться данные о том, что из государственного бюджета Украины выделили 27 528 млн грн фирме "Сан Филмс" на создание ток-шоу "Тихий вечер с Еленой Кравец". Эта новость спровоцировала волну возмущения среди украинцев, поэтому актриса решила публично расставить все точки над "і".

Оказалось, что эти средства телеканал получил еще в начале 2023 года. Изначально эта сумма составляла 32,8 млн грн, но была сокращена из-за того, что было выпущено на шесть выпусков меньше, чем планировалось. Когда канал "Дом" отчитывался о финальной смете, устаревшая информация получила широкую огласку и скандальный окрас.

Елена Кравец подчеркнула: "Я являюсь лишь лицом и ведущей программы. Я работаю за зарплату, с которой плачу налоги и не отвечаю за распределение средств и финансирование любых проектов канала. Вся команда "Тихого вечера", а это большое количество людей, делает свой вклад в информационную войну". Тогда же артистка сообщила, что в 2024 году шоу будет закрыто.

