Дочь – астроинженер в США, сын – в рядах ВСУ. Игорь Кондратюк откровенно рассказал, где и как живут его дети

Продюсер Игорь Кондратюк поделился редкими подробностями о своих детях – дочери, которая завершила определенный этап обучения в США. И сыновьях, один из которых сейчас служит в ВСУ.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Полина Кондратюк, по словам папы, закончила один из ведущих американских вузов и получила степень по космической инженерии.

Девушка недавно завершила обучение в США и получила степень бакалавра по специальности "космическая инженерия" (Aerospace Engineering) в Аризонском государственном университете. По словам Кондратюка, ее любовь к науке – не исключительно, семейная черта.

"Я три года учился на астрономии в университете Шевченко, потом перевелся на общую физику и закончил кафедру оптики твердого тела. В школе мой учитель разрешал мне брать телескоп домой, и я буквально заболел астрономией", – признается Кондратюк.

Игорь Кондратюк также кратко рассказал о своих сыновьях. По словам продюсера, старший Сергей ушел добровольцем на войну в сентябре 2023 года и сейчас служит в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Младший пока не служит, работает. "Это все, что могу о них сказать", – отметил лаконично.

Телеведущий поведал, что в свое время съемочная группа "Караоке на Майдане" подарила ему телескоп, и именно с того времени они с дочкой начали вместе наблюдать за звездами. "Мы много говорили о космосе, смотрели документальные фильмы, например, "Сквозь кротовую нору" с Морганом Фрименом. Что именно ее вдохновило – лучше спросить у нее. Но то, что она максималистка и фанатка обучения – это точно", – добавляет телеведущий.

Кондратюк с женой недавно ездили на выпускной дочери в США: "Обычно наша поездка происходит в августе, перед новым учебным годом, но сейчас закончился четвертый год ее обучения в колледже, она выпустилась – мы очень хотели разделить с ней эту радость. Но уже отбыли, так сказать, свою поездку к ней в этом году. Теперь будем ждать ее на Новый год".

Ранее OBOZ.UA сообщал, кем оказались дети легенды украинского телевидения Татьяны Цымбал: дочь - теннисная звезда Канады, сын – гитарист культового Green Grey.

Полное интервью с Игорем Кондратюком читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 15 июня.

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