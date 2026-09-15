Дизайнер назвал европейского президента, который копирует стиль Зеленского. Фотосравнение

Украинский дизайнер и соучредитель харьковской арт-студии Bob Basset Сергей Петров считает, что президент Франции Эммануэль Макрон подражает стилю Владимира Зеленского. По его мнению, после начала полномасштабной войны украинский лидер сформировал настолько узнаваемый образ, что его начал копировать глава другого европейского государства.

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Об этом Петров рассказал в интервью медиа "Гордон" во время Ukrainian Fashion Week 2026. Дизайнер признался, что не слишком следит за образами Зеленского, однако изменение стиля президента после начала полномасштабного вторжения РФ ему понравилось.

"То, что Зеленский начал носить с 2022 года, – это очень круто, высокий уровень. Настолько, что его начал косплеить Макрон. Одного этого достаточно, чтобы сказать, что это крутой парень!" – заявил Петров.

Владимир Зеленский после начала большой войны отказался от привычных костюмов. Президент Украины появляется на публике преимущественно в футболках, флисовых куртках и толстовках темных или зеленых оттенков. Петров считает, что такой выбор одежды имеет особый смысл.

"Его образ не бросается в глаза, он темный, но, несмотря на это, – это костюм, это уважение к украинским военным", – пояснил художник.

На сходство Макрона с Зеленским обращали внимание еще в марте 2022 года. Тогда президент Франции, который обычно появлялся на публике в классических костюмах, предстал перед камерами в темной толстовке, джинсах и с легкой небритостью. Причем на толстовке был логотип CPA 10 – французского спецподразделения ВКС.

Западные медиа тогда прямо сравнивали Макрона с Зеленским. В частности, французский репортер Рафаэль Грабли назвал это "эффектом Зеленского", а The Times описала новый стиль Макрона как "образ Зеленского". В The Telegraph даже пошутили, что французский президент будто готовится "взломать мэйнфрейм или бросить коктейль Молотова в танк".

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