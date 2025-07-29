"Хочешь, чтобы я выглядел так?" Дизайнер Зеленского раскрыл, кто заставил президента снять милитари и какой конфуз случился с ним во время примерки

Появление президента Владимира Зеленского в Ватикане в мае в стильном total black образе стало неожиданностью для многих. Впервые за долгое время он оставил свой характерный милитари-лук. Как оказалось, за новым гардеробом главы государства стоит украинский дизайнер Виктор Анисимов – именно он создал лаконичную, но выразительную капсулу для международных визитов.

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В интервью "Телеграфу" Анисимов признался: заставить президента сменить стиль было непросто. Решительную роль в этом сыграла первая леди – именно Елена Зеленская обратила внимание, что на официальных мероприятиях их тандем выглядит контрастно. После этого президент согласился примерить новые вещи.

"После начала полномасштабного вторжения президент, разумеется, одевался функционально: просто, сдержанно, в соответствии со временем. Но первая леди обратила внимание, что на официальных мероприятиях они выглядят слишком контрастно – она в соответствующем протоколу наряде, а он – в военном стиле. Пришло время что-то изменить – так я снова оказался в этой истории", – рассказал дизайнер.

По словам дизайнера, задача была четкой и технической: создать комплект одежды в черном цвете, который имел бы одновременно сдержанный форменный вид и современные модные черты. Так появилась капсульная коллекция, которую Зеленскому представили в январе. В нее вошли рубашки, футболки, куртки, а позже – и особая "куртка-пиджак", в которой президент появился на саммите НАТО. Именно она символизирует смешение формального стиля с неформальным жестом уверенности.

Однако сам процесс примерки не прошел без курьезов. "Обычно наша одежда имеет оверсайз крой и на примерке выяснилось, что, к сожалению, посадка не идеальная – немного великовата. Президент пошутил: "Ты хочешь, чтобы я так выглядел?" Мы тут же все подкололи, конструктивно откорректировали и уже через несколько дней он появился в новом виде на международном уровне", – отметил Анисимов.

Интересно, что для главы государства создали и вещи в цвете хаки, однако те остались неиспользованными. Зеленский, по словам дизайнера, похоже, сознательно решил полностью отойти от образа военного командующего и трансформироваться в государственного лидера с четким международным месседжем.

Также модельер подчеркнул: между ним и президентом – давнее творческое доверие. Еще в начале 2000-х команда "Квартала 95" обратилась к нему, чтобы обновить сценический облик после выхода из российского КВН. Именно Анисимов тогда создал для них унифицированный образ – черные галстуки, белые рубашки, дизайнерские костюмы. За тем, как говорит дизайнер, стояла идея визуального единства и профессионализма.

Ранее OBOZ.UA писал, что дизайнер образа Владимира Зеленского в Белом доме отреагировала на критику президента и предположила, почему у него спросили о наличии костюма.

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