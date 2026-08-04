Дива Монро, которая стала психологом, обнажила проблему, из-за которой к ней чаще всего обращаются украинцы во время войны: это похоже на бочку с помоями

Неугомонная Монро раскрыла запрос, с которым к ней как к психологу чаще всего обращаются украинцы во время большой войны. По ее словам, наши сограждане сталкиваются с потерей идентичности и кризисом смыслов, которые мешают им вести нормальную жизнь.

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Из-за различных испытаний, связанных с войной, на плечи людей легло огромное эмоциональное бремя, которое дива Монро не может сравнить ни с чем другим, как с бочкой с помоями. Об этом знаменитость рассказала в интервью для ТСН.

"Больше всего людей беспокоит потеря идентичности, кризис смыслов. Это связано с беженством, с вынужденной эмиграцией, с кризисом среднего возраста. Очень многое подсветила война и до сих пор не может отпустить. Кто-то держался, как-то выживал, адаптировался, но к тебе приходят с переполненной, сейчас будет метафора, – бочкой помоев", – сказала инфлюенсер.

Как заметила дива Монро, во время первых нескольких сеансов с людьми, страдающими кризисом идентичности, она почти ничего не говорит. Пациенты просто рассказывают ей обо всех своих страхах, переживаниях, боли, обидах и определенных претензиях, которые буквально "съедают" их изнутри. В этот момент состояние людей напоминает диве Монро переполненные бочки из школьной столовой, где много всего бродит в одном месте.

"Я просто помню, что в школе наш класс неделю работал в столовой, а я это обожала, потому что не нужно было учиться. Дети не очень-то ели эту школьную еду, поэтому мы сбрасывали ее в огромные бочки, а потом она отправлялась на корм животным. Я помню бочки с этим месивом. Вот примерно в таком состоянии к тебе приходят люди. А потом мы все это раскапываем, постепенно человек приходит в норму", – отметила дива Монро.

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