'Дети взрослеют. Давай хоть в трусах': Иван Дорн шокировал, почему ходит голым перед дочерью и сыном и как на это реагирует жена

36-летний исполнитель и музыкант Иван Дорн рассказал, что совершенно спокойно ходит дома голым перед своим сыном Иваном и дочерью Василисой. Как пояснил певец, он чувствует себя гораздо комфортнее без одежды, более того, считает такое поведение определенным вкладом в сексуальное образование детей.

Однако в последнее время артист отходит от этой привычки из-за нареканий со стороны жены. Об этом он заявил в интервью россиянину Юрию Дудю.

"Сейчас ситуация немного изменилась. Жена более строго на это реагирует, говорит: "Дети взрослеют. Давай хоть в трусах". Сейчас я стараюсь ходить в нижнем белье. Но с сыном мы еще пытаемся с этим бороться. Мы с ним вдвоем часто ходим голыми, когда просыпаемся и точно уверены, что больше никто не проснулся", – отметил певец.

Однако, хотя Иван Дорн и прислушивается к словам жены, не видит никакой проблемы в том, чтобы ходить перед сыном и дочкой без одежды. По мнению певца, такая его деятельность не имеет никакого негативного влияния на детей, как рассказывают другие.

"Мне просто нравится. Я чувствую себя свободным без трусов. Есть такое-себе состояние свободы. Если бы это было в пределах этики, я бы и сейчас давал тебе интервью голым", – признался артист.

В частности, как отметил Дорн, в любом случае рано или поздно родителям придется общаться с детьми на тему секса. Он считает, что в этом вопросе важно пользоваться не только специальной литературой.

"Мне кажется, чем больше запретов и каких-то секретов, тем больше хочется это нарушать. А когда ты изначально в какой-то форме походил и показал, что это нормально. Мы ходим голые", – высказался музыкант.

Стоит заметить, что о своей привычке ходить голышом перед детьми Иван Дорн рассказывает не впервые. Еще в 2020 году он давал интервью Ксении Собчак, где объяснял такое поведение тем, что просто любит спать без одежды. Уже тогда жена артиста говорила ему, что стоит появляться перед детьми хотя бы в белье. Однако более остро этот вопрос встал, когда дочь Дорна стала старше.

