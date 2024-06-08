Держались за руки и нежно переглядывались: Зеленские восхитили редким выходом в свет вместе

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская на днях посетили Францию, где впервые за долгое время появились на публике вдвоем. Даже среди десятков мировых лидеров влюбленные нашли возможность укрепить свои чувства.

На фото, появившиеся в сети, супруги держались за руки и нежно переглядывались. OBOZ.UA решил показать самые трогательные кадры с Зеленскими.

Украинцы появились во Франции на почтении памяти погибших воинов во времена Второй мировой войны. Они шли к своим местам, держась за руки.

Первая леди Украины выглядела довольно, много улыбалась и достойно представила страну.

Владимир Зеленский почти не отпускал руку своей возлюбленной. К слову, немногие пары во Франции демонстрировали такие теплые жесты.

Даже на глазах у сотен людей они не могли оторвать взгляда друг от друга.

Фотографы не смогли проигнорировать эту трогательную сцену и сделали несколько фото вблизи.

Ранее OBOZ.UA писал, что во Францию приехали 7 президентов, 3 короля, премьер-министры и другие важные политические фигуры. Ответственную миссию выполнил принц Уильям, заменивший отца-короля.

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