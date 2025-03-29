'Депрессия – смертельное заболевание': звезда 'Первых ласточок' Пустовит рассказала о лечении в психбольнице и мысли о самоубийстве

Украинская актриса Анастасия Пустовит, известная по роли в сериале "Первые ласточки", откровенно поделилась своей историей борьбы с депрессией. Она рассказала, что официально завершила лечение, смогла преодолеть сложный период в своей жизни, сопровождавшийся тяжелыми психологическими испытаниями, в частности, госпитализацией в психиатрическую больницу из-за суицидальных намерений.

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Актриса отметила в Instagram, что долгое время страдала тяжелой депрессией, генерализованным тревожным расстройством и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Она отметила, что эти состояния были следствием как личных переживаний, так и травматического опыта войны и волонтерской деятельности.

"Депрессия действительно, без преувеличений смертельное заболевание. У меня диагностировано было тяжелую депрессию, генерализованное тревожное расстройство и ПТСР. Кто-то скажет, что это многовато, но опыт (на тот момент) 2,5 лет войны с вами поспорит. В больницу я легла, потому что имела стойкие суицидальные намерения. Это даже не мысли, я планировала. Я знала, что напишу в записке и где я это сделаю. Депрессия делает из твоего мозга врага", – призналась актриса.

Звезда отметила, что осознание глубины проблемы заставило ее обратиться за помощью к специалистам. Она прошла лечение в психбольнице и работала с психиатром и психотерапевтом. Одной из ключевых тем, которые подчеркнула актриса, стала необходимость избавиться от стигматизации психических расстройств.

"Если ты легла в психиатрическую больницу, то это автоматически означает, что ты пожизненно борешься с клеймом психа. Неправда. Это нужно тем, кто так же, как и я, борется со смертельной болезнью", – подчеркнула она.

Пустовит подробно описала, как депрессия искажает реальность и делает мозг врагом человека: "Ты не просто себя ненавидишь, ты считаешь себя обузой, лишним элементом в мире, которому срочно нужно закончить существование. Ты постоянно живешь с чувством вины за собственное существование и какие-либо действия или слова. Ты свято веришь в то, что никогда не выкарабкаешься, не встанешь на ноги и всегда будет так, как сейчас. Это ужасно. Убедить в этом состоянии тебя невозможно".

Несмотря на трудный путь, Анастасия Пустовит призналась, что после лечения она чувствует себя по-новому. Актриса подчеркнула, что завершение терапии не означает прекращения работы над собой. Напротив, ее психотерапевт объяснил, что теперь главный фокус будет не на преодолении травмы, а на личностном росте.

"Я начинаю новый путь, где наконец-то родились новые смыслы, где дружба и восторг от коллег придают мне стимул работать дальше, где любовь и забота – это акт уважения к себе и другим, где отдых – это важная составляющая жизни, где ответственность – это не бремя, а предмет гордости, где жизнь – это интересный и увлекательный путь, где трудности – это вызов. Еще многому нужно учиться. И, о, Господи, это наслаждение! Узнавать мир, себя, других, быть невинной и отвечать за действия это тонкая грань, которая, я верю, укрепится в четкие границы", – рассказала Пустовит.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшей девушке Илона Маска диагностировали психические расстройства, от которых нет лекарства. Артистка поделилась своими размышлениями о собственном психическом здоровье и влиянии диагноза на ее жизнь, отметив, что если бы об этом стало известно еще в детстве, ее судьба могла сложиться совсем по-другому.

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