Деми Мур показала подтянутую фигуру в откровенном платье на 'Оскаре': 61-летняя актриса выглядит как ровесница дочерей. Фото

Американская актриса Деми Мур пришла на афтепати Vanity Fair Оскара 2024 в компании своих трех дочерей: Румер Гленн, Скаут Лары и Таллулы Белль от брака с Брюсом Уиллисом. Благодаря постоянному уходу за собой она не то, что выглядит моложе своего 61-летнего возраста, а похожа на подругу-сверстницу своих 30-летних детей.

Гордая мать демонстрировала подтянутую фигуру, позируя со своими девочками. В самый важный киновечер года актриса появилась в Беверли-Гиллз в шоколадном шелковом платье Versace с глубоким декольте и чокером, который "скрепил" заднюю часть. Свой образ она дополнила массивными серьгами, нежным кольцом и золотым клатчем. Как отмечает People, в отличие от Мур, ее дети предпочли романтическую и сдержанную атмосферу платьев.

Румер надела розовое бальное платье без бретелей, но с длинными перчатками. Скаут засияла в серебристом образе с глубоким вырезом и поясом, подчеркнувшим ее тонкую талию. Сама младшая, Таллула, выбрала платье с винтажным корсетом и акварельными рисунками.

Все три сестры за макияж и прическу решили не беспокоиться, поэтому выбрали что-то классическое и повседневное, в отличие от Деми Мур, которая создала вечерний макияж и идеально выпрямила волосы.

Актера-отца и звезду "Крепкого орешка" Брюса Уиллиса на "Оскаре" в этом году не было. Он остался дома из-за болезни – деменции. Как утверждает сама Деми Мур, актер до сих пор является крепким орешком, хотя и перестал узнавать даже самых родных людей.

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