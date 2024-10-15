Что звезды боятся показать в реалити-шоу: создатели 'Мультитрека' раскрыли, почему топ-артисты отказываются сниматься

Украинские звезды шоу-бизнеса часто показывают себя перед публикой не такими, какие они на самом деле. Создатели проекта "Мультитрек", который запустили, чтобы продемонстрировать всю "кухню" работы над песней в реалити-формате, признаются, что многие знаменитости, давно сделавшие себе имя, реже соглашаются на участие в таком шоу.

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Как говорят шоураннеры Владислав Булава и продюсер Евгений Триплов, артисты поддерживают проект, но сниматься в нем не хотят. Вероятно, потому, что в нем не существует заранее продуманного сценария и нескольких попыток на съемку для идеальной картинки. Об этих нюансах представители "Мультитрека" рассказали в интервью М1.

"Кого-то из них мы приглашали – они сказали, что нас поддерживают, но не захотели (участвовать. – Ред.). Здесь нужно показать себя, какой ты человек, на самом деле. Нет у тебя сценария, нет у тебя двух-трех попыток. Что ты сказал – то и записали. Надо показать, какой ты артист, как ты пишешь песни, а умеешь ли ты вообще их писать.

Влад Булава и Евгений Триплов признались, что труднее всего было создать первый выпуск своего реалити-шоу "Мультипоезд" из-за переживаний и страха перед тем, каким получится проект. Они говорят, что артисты тоже боялись проиграть или продемонстрировать свой настоящий вокал.

"От первая серия была самая сложная и по съемкам, и по постпродакшену. Первая съемка самая сложная была, потому что мы пришли (и начали рассказывать, что. – Ред.) там будет классное шоу. Надо сначала было показать. Они волновались, – признался Триплов, а Булава добавил: - Женя правильно сказал. Мы показываем правду, как оно есть. И кто-то из них, например, боялся проиграть, кто-то не хотел показывать, как он записывает вокал, кто-то переживал, что он курит, и не хотел показывать".

Они также рассказали, что были бы не прочь увидеть на своем проекте таких скандальных личностей, как Олега Винника или Светлану Лободу. Более того, не для того, чтобы собрать как можно больше просмотров, а чтобы раскрыть этих знаменитостей и показать их публике настоящими. Булава и Триплов говорят, что за такое решение их не должны хейтить в обществе.

"А чем оно будет прилетать? Мы независимы. У нас настоящий проект. Мы покажем все, что есть. Поговорить, разобраться, в чем дело, чего тебя хейтят. Возможно, мы покажем все так, что после этого вообще их не будут слушать. Главное, чтобы это было по-честному", – объяснили шоураннеры.

Ранее OBOZ.UA писал, почему "Мультитрек" называют перерождением старого известного шоу и как его восприняли звезды шоу-бизнеса.

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