Через 4 года после свадьбы: самые известные в мире сиамские близняшки Эбби и Бриттани Генсел впервые вышли в люди с младенцем на руках

Сестры-близнецы Эбби и Бриттани Генсел, которые получили мировую известность благодаря своей сиамский уникальности, привлекли внимание папарацци во время будничных дел. Их сфотографировали в Арден-Хиллз, штат Миннесота, США, когда они загружали в машину детское автокресло с новорожденным.

Снимки, опубликованные изданием TMZ, показывают, как Эбби и Бриттани вместе несут младенца, который сидел в автокресле, и ставят его в черную Tesla. Это стало первым случаем, когда их запечатлели с ребенком после новостей о свадьбе одной из сестер.

О личной жизни сестер стало известно лишь недавно. В марте 2024 года издание Today сообщило, что Эбби еще в 2021 году вышла замуж за Джошуа Боулинга, военного и отца одной дочери. Подробности долгое время оставались закрытыми, и только официальные документы подтвердили факт брака. Впоследствии в TikTok появилось видео свадебного танца пары: Эбби вместе с мужем двигалась под ремикс песни Адель Rolling in the Deep, тогда как Бриттани синхронно поддерживала движения сестры.

Кто такие сестры Хэнсел

Эбби и Бриттани родились с редкой дицефальной формой сращения: у них две отдельные головы, но общее кровообращение и большинство органов ниже талии. При этом каждая контролирует одну половину тела: Эбби – правую руку и ногу, а Бриттани – левую.

Впервые они стали известными еще в 1996 году после участия в шоу Опры Уинфри, а затем украсили обложку журнала LIFE. В 2012 году TLC снял реалити-шоу "Эбби и Бриттани", которое показало их путешествия по Европе после выпуска из колледжа Бетел в Миннесоте.

Ранее OBOZ.UA писал, что после женитьбы Эбигейл на Боулинге сестры получили новые проблемы из-за бывшей жены жениха. Та втянула его в судебные разборки из-за якобы общей трехлетней дочери.

