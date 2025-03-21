Cheev даст большой весенний концерт в Октябрьском дворце в Киеве

23 марта в столице на сцене Октябрьского дворца состоится сольный концерт CHEEV – одного из самых ярких представителей современной украинской музыкальной сцены. Влад Чижиков, известный под сценическим именем CHEEV, завоевал сердца слушателей глубокими и чувственными песнями, среди которых "Гарно так", "Мрієшся", "Пазл", "Рана" и многие другие. Его творческий путь начался с участия в шоу "Голос Країни", а дебютный альбом Drama (2021) стал важным этапом в становлении артиста.

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В рамках весеннего концерта CHEEV сюрпризом для зрителей станет выступление артиста вместе с Анной Тринчер. Их коллаборация придаст концерту особое звучание и вдохновит на откровенные чувства.

"Этот концерт для меня нечто особенное. Мы долго работали над программой, чтобы сделать ее максимально атмосферной, честной и живой", – говорит CHEEV.

Музыкальное событие состоится при поддержке команды V'YAVA, программа сочетает в себе лирику, мощные аранжировки и эмоциональную, живую атмосферу. Не упустите возможность стать частью этого вечера!

Дата: 23 марта, 19:00

Локация: Октябрьский дворец, Киев

Билеты: kontramarka.ua