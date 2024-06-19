Была голосом испанской Мардж Симпсон. Умерла актриса дубляжа Нэнси Маккензи

Умерла Нэнси Маккензи, актриса дубляжа, самая известная благодаря роли испанской Мардж Симпсон в мультсериале "Симпсоны" для латиноамериканской аудитории. Ей был 81 год.

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Маккензи озвучивала анимационного персонажа в течение первых 15 сезонов в Латинской Америке. Бывшие коллеги поделились новостью о ее смерти в соцсетях, пишет Deadline.

"С глубокой грустью дети Симпсонов (Лиза и Барт) сообщают о смерти нашей любимой мамы, Мардж Симпсон (Нэнси Маккензи)", – говорится в сообщении в Instagram, опубликованном Патрисией Асеведо, озвучивающей Лизу Симпсон для Латинской Америки.

Студия, которая дублирует "Симпсонов" на испанском, New Art Group, поделились постом в честь покойной актрисы. "Ваш голос есть и будет частью наследства", – говорится в подписи к публикации в Facebook.

Маккензи родилась в Лиме, Перу, и сделала карьеру в Мексике как актриса дубляжа. Кроме озвучивания Мардж в "Симпсонах", голос Маккензи также принадлежал диснеевской злодее Круэлли де Виль, Дафни в "Тринадцати привидениях Скуби-Ду" и Сейлор Галаксии в "Сейлор Мун Космос". Она также дублировала многих известных актрис, таких как Бэтт Мидлер, Дайан Китон, Сигурни Уивер и Джуди Денч.

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