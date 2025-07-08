Был военным, а стал бизнесменом: Витвицкая назвала причину демобилизации экс-супруга и рассекретила, какое дело он открыл

Бывший муж телеведущей Соломии Витвицкой, режиссер и клипмейкер Влад Кочатков, завершил свою службу в Вооруженных Силах Украины и кардинально изменил направление жизни. После полутора лет на фронте он вернулся к мирной жизни и начал собственное дело.

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Об этом ведущая рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк. Причиной демобилизации стали семейные обстоятельства – Кочатков является опекуном матери, которая имеет инвалидность.

"У него семейные проблемы. Он опекун мамы. У нее инвалидность", – объяснила Витвицкая, комментируя демобилизацию бывшего мужа.

После возвращения к гражданской жизни мужчина решил не возвращаться к прежней медийности, а попробовать себя в новом деле. Как оказалось, Кочатков открыл багетную мастерскую и занимается оформлением картин. Телеведущая призналась, что поддерживает этот проект и намерена лично посетить производство.

"Да, общаемся, видимся. В частности, он сейчас попросил поддержать его новый бизнес. Он сейчас багетную мастерскую открыл и картины оформляет. То есть это такое другое его направление. Я хочу поехать посмотреть на производство, что там, как там", – поделилась Витвицкая.

Несмотря на развод, Витвицкая и Кочатков сохранили хорошие отношения. Они прожили вместе восемь лет и после расставания остались в приятельских отношениях.

Напомним, что о демобилизации Владислава Кочаткова Соломия Витвицкая впервые сообщила в комментарии для OBOZ.UA еще осенью 2023 года. Она тогда отметила, что ее экс-супруг, который служил связистом, уже не находится на фронте. Сам Кочатков в своем Instagram писал, что добровольно вступил в армию, прослужил полтора года и был уволен на законных основаниях.

Влад Кочатков вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в 2022 году. В своих публикациях он упоминал, что планировал быть парамедиком, но в итоге служил связистом. В соцсетях режиссер не скрывал, что столкнулся с другой реальностью военной системы, однако ни разу не пожалел о своем решении.

Ранее OBOZ.UA писал, что Витвицкая вспомнила, чем ее удивил бывший возлюбленный-россиянин в 2022 году. Хотя их отношения завершились много лет назад, мужчина решился выйти на связь именно в один из самых тяжелых периодов для всей страны.

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