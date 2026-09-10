"Боже, что же будет?" Ангелина Завальская из "Алиби" впервые раскрыла тайну, которую много лет скрывала от своего мужа, бывшего политика

Певица Ангелина Завальская, известная как участница группы "Алиби", призналась, что в свое время снялась в эротической сцене для фильма "Ломбард", но не рассказала об этом своему мужу, бывшему политику Александру Колодию. Артистка боялась его реакции, однако в итоге ее "спас" режиссер – пикантный эпизод вырезали из финальной версии фильма.

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О давней тайне Завальская рассказала в интервью BLIK.ua. Речь идет о фильме "Ломбард" Любомира Левицкого, вышедшем в 2013 году. В фильме у Завальской была любовная линия с главным героем, однако в финальном монтаже от нее отказались.

"Можно сказать, была эротическая сцена, я снималась в ней. Но муж об этом не знал. Я так переживала, думала: "Боже, если это выйдет, что будет?" Это тайна, которую я сейчас раскрыла", – призналась певица.

По словам артистки, во время работы над фильмом было снято гораздо больше материала, чем в итоге использовалось. Именно поэтому зрители не увидели ее откровенные сцены.

"Если он услышит, то узнает, что это было. Но мои сцены не вошли в фильм, их вырезали. Потому что сняли очень много материала. Любовную линию, которая была у моей героини с главным героем, убрали", – пояснила Завальская.

Муж певицы фактически так и не увидел сцену, из-за которой она в свое время так переживала.

Стоит отметить, что Ангелина Завальская и Александр Колодий поженились в 2010 году. Супруги воспитывают двоих детей – сына и дочь. Их отношения начались задолго до свадьбы: впервые они встретились в 2005 году, а позже, после повторной встречи, начали встречаться. По словам артистки, Колодий сделал ей предложение уже через три месяца после начала их романа.

Колодий известен как телеведущий и бывший политический советник. В течение 12 лет он работал с Юрием Бойко, лидером запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", был его советником и пресс-секретарем.

В декабре 2021 года Колодий сообщил, что покидает свой пост после 12 лет сотрудничества с Бойко.

Сама Завальская ранее рассказывала, что их брак не был безоблачным. По словам певицы, у супругов возникали кризисы, а во время конфликтов они по-разному реагируют на проблемы: она стремится все обсудить, тогда как муж предпочитает замыкаться в себе.

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