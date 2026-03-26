Борис Гребенщиков лишился российского паспорта и получил новое гражданство

Музыкант, которого на родине называют "иноагентом", Борис Гребенщиков получил британское гражданство и больше не является гражданином России. Англичанкой стала также его жена Ирина.

Информацию об этом обнародовали российские пропагандистские медиа, которые сослались на обновленные данные британских корпоративных реестров. Речь идет о компании BG PLUS LLP, основанной в 2022 году Борисом Гребенщиковым и его женой Ириной.

В документах, поданных в британский реестр 16 марта 2026 года, указано изменение персональных данных учредителей, согласно которому оба получили гражданство Великобритании.

Официального публичного подтверждения от самого Гребенщикова пока не было.

Более того, по заявлениям росмедиа, музыкант должен был бы сообщить Кремлю о получении другого гражданства – такое требование российского законодательства. В случае невыполнения этой нормы закон РФ предусматривает административную или уголовную ответственность.

Борис Гребенщиков длительное время не проживает в России. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он покинул страну и с тех пор живет за границей. Музыкант неоднократно публично высказывался против войны, а его позиция в отношении российской власти является критической еще с 2014 года.

В июне 2023 года Министерство юстиции России внесло Гребенщикова в реестр "иностранных агентов". Это решение предусматривает ряд юридических ограничений, в частности повышенные требования к финансовой отчетности и обязательную маркировку публичных материалов. Сам музыкант публично критиковал саму практику этого статуса и его применение.

Вероятно, после смены гражданства ему больше не нужно будет отчитываться о своих доходах и деятельности перед Кремлем.

В октябре 2025 года в отношении Гребенщикова уже составлялся административный протокол. Основанием стало отсутствие маркировки "иноагента" в видео, опубликованном на YouTube, где музыкант исполнял песню россиянина Булата Окуджавы "Былого нельзя воротить". Суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

Отметим, Гребенщиков объяснял свое пребывание за границей невозможностью свободно работать в России. По его словам, после публичных высказываний против войны он не видит для себя возможности концертной деятельности на родине и опасается преследования.

В частности, музыкант рассказывал о непубличной помощи Украине. По его словам, он вместе с зарубежными музыкантами участвовал в сборе средств для детского медицинского учреждения в Киеве. Инициатива, по его словам, включала благотворительный музыкальный проект с редкими записями его коллег, которые согласились передать средства на помощь больнице.

