'Состояние такое себе': друзья Дмитрия Завадского, который оказался в больнице, поделились неутешительными новостями и передали слова актера

Заслуженный артист Украины, актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Завадский уже несколько дней находится в больнице. Коллеги и друзья рассказывают, что состояние 59-летнего артиста остается сложным, а борьба за восстановление будет долгой.

Первой о состоянии знаменитости публично сообщила актриса Театра на Михайловской в Киеве Алиса Гурьева. Она отметила, что несмотря на тяжелую ситуацию, артист держится и ценит заботу окружающих.

"Сейчас Дима до сих пор остается в больнице. Состояние такое себе. Вчера я открыла банк и не успеваю следить за количеством помощи, которую вы бросаете на банк. Эти деньги, которые на моей банке, пойдут на реабилитацию Димы", – написала она.

Также она вспомнила одну из теплых историй, связанных с актером: "Помню, как когда-то мы пошли с Димой в кино, и он принес мне своей грушовки, сказав, что без нее это кино смотреть невозможно".

Знакомая дубляжера и сотрудница "УкрКиноХроники" Нина Сулима подтвердила, что Дмитрий Завадский лично благодарит всех за внимание и поддержку: "Была у него вчера, была сегодня, Димуся очень благодарен нам всем!"

Госпитализация и диагноз

21 сентября актер внезапно оказался в медицинском учреждении с подозрением на инсульт. Сначала врачам не удавалось стабилизировать его состояние, а самочувствие только ухудшалось. Точный диагноз долго оставался неизвестным, но впоследствии коллеги подтвердили: у Дмитрия случился инсульт.

Об этом рассказал его коллега Павел Скороходько, призвав неравнодушных поддержать артиста. А уже актриса Антонина Хижняк отметила, что сейчас он находится под наблюдением врачей, но для лечения и реабилитации нужны значительные средства.

Кто такой Дмитрий Завадский

Дмитрий Завадский родился 15 августа 1966 года в Киеве. Он окончил Киевский институт культуры по специальности "режиссура" и работает актером в Киевском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. В 2017 году ему присвоили почетное звание заслуженного артиста Украины.

Карьера в дубляже и кино

С 1996 года Дмитрий Завадский активно работает в сфере дубляжа и озвучки. Его голосом на украинском звучат сотни ролей в фильмах, сериалах и мультфильмах для студий и телеканалов "1+1", Le Doyen, "Пилот", "Постмодерн" и других.

