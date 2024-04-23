Белая челка, розовые пряди и наращенные волосы: как менялась Анна Тринчер всего за неделю. Фото и видео

Украинская певица и актриса Анна Тринчер с наступлением весны решилась на ряд внешних изменений, которые она связывает с тем, что начали "шалить гормоны". Артистка сосредоточилась именно на модификации прически и цвета волос.

Она пошутила, что после развода не хотела менять имидж, а в марте уже начала экспериментировать. Об этом звезда рассказала в эфире канала М1.

"Когда у меня начинают весной шалить гормоны – весеннее обострение – я за одну неделю убрала розовые волосы, покрасилась в черный, перекрасила челку в белый, вернулась из белой челки в черную, вернула розовые волосы, нарастила волосы. Это все за одну неделю, друзья", – посмеялась исполнительница.

Она пошутила, что мужчине, который захочет разделить жизнь с певицей в будущем, может быть несладко из-за ее непостоянства и жажды экспериментов.

В профиле звезда все эти трансформации транслировала, поэтому ее изменения можно отследить. Хотя их артистка перечислила немало, в конце она осталась такой же брюнеткой с длинными волосами и розовыми прядями.

Напомним, в конце ноября прошлого года Тринчер и ее бывший супруг-блогер Александр Волошин записали подкаст, в котором эмоционально объявили о своем расставании после года брака. Они не смогли сдержать слез. Блогер отметил, что чувствует себя виноватым, ведь проблемы в их паре начались из-за его депрессии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Тринчер попала в немилость к ведущим канала "Исландия ТВ". Они назвали 22-летнюю артистку "тупой п**дой". Что она ответила – читайте по ссылке.

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