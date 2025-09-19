Бассейн, садовник и помощница по дому: телеведущая Оксана Гутцайт провела экскурсию по своему роскошному двухэтажному дому под Киевом

Телеведущая Оксана Гутцайт вместе с семьей уже 16 лет живет в двухэтажном загородном доме в Киевской области. Во время экскурсии звезда показала двор с бассейном, ухоженной территорией и садом, рассказала о привычках семьи и объяснила, почему совсем не скучает за городом: утренний кофе во дворе и вечернее чтение стали для нее неотъемлемой частью жизни за городом.

Видео дня

Гутцайт также рассказала "Люкс ФМ" о построении и обустройстве дома – семья покупала сначала небольшой участок, а затем расширила владения; дом достраивался и превратился в пространство, где сочетаются семейные вещи, спортивные трофеи и много семейных фотографий.

Во дворе телеведущей есть бассейн – он появился на территории вскоре после приобретения участка и уже более десяти лет служит семейному отдыху. Оксана отметила, что пока семья не является большими пловцами, но муж регулярно плавает по утрам, а она заходит в воду "по настроению" или после пробежки. За уход территории отвечает садовник, который приходит примерно раз в месяц; часть работ выполняют и члены семьи, но для профессионального вида сада нужен специалист.

Гутцайт рассказала о ежедневных ритуалах – она любит утренний кофе, имеет несколько кофеварок и кофемолку, а после тренировки отдает себе разрешение на чашку кофе. Телеведущая не скрывает, что не фанатка постоянной готовки, но иногда готовит для семьи и гостей. В доме также работает помощница по уборке – Ирина приходит раз в неделю, чтобы сделать глубокую уборку.

В гостиной Гутцайт показала экспонаты – кубки мужа, который является олимпийским чемпионом, и другие спортивные награды. Стены украшают много семейных фотографий: портреты детей в детские годы, снимки с родственниками, а также фотографии с Олимпиады.

Оксана провела гостей гардеробной – местом, о котором мечтают многие люди. Она призналась, что часть одежды держит в коробках из-за пыли, но знает, где что находится. Среди любимых дизайнеров телеведущая назвала украинские бренды, в частности вещи Кати Сильченко и Виктории Адамской.

Оксана также вспомнила период, когда в 2022 году частыми были отключения электроэнергии: тогда семья использовала бензиновый генератор, который помог обеспечить минимальный быт. Сейчас в доме есть резервные решения для экстренных ситуаций.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "1+1" Маричка Падалко провела экскурсию по своему загородному дому за $90 тысяч, который построили с нуля. В 2006 году она с мужем приобрела этот участок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!