Звезда "1+1" Маричка Падалко провела экскурсию по своему загородному дому за $90 тысяч, который построили с нуля

Анастасия Какун
Украинская телеведущая Маричка Падалко раскрыла, что кроме двухкомнатной квартиры в Киеве, имеет деревянную дачу за городом. В 2006 году они с мужем приобрели участок и с нуля построили дом, который обошелся им в 90 тысяч долларов.

Интерьер недвижимости звезды "1+1" выполнен в светлых тонах, а в просторном дворе есть спортивная площадка, небольшой огород и беседка. Экскурсию по двухэтажному загородному дому журналистка провела для проекта "По хатах".

На даче Марички Падалко есть довольно уютная кухня со светлой мебелью. Ведущая призналась, что не очень любит готовить, однако если есть настроение, может порадовать семью вкусными блюдами. В комнате расположен сервант с сервизами, часть из которых знаменитость получила в подарок. Интересно, что некоторая посуда в доме журналистки имеет для нее особое значение: "У меня много кофейных чашек. Здесь нет кофеварки, но, когда мы с мужем переплывали Босфор, приобрели турку. Теперь у мужа есть такой ритуал – на выходные сварить мне кофе".

Кстати, как раскрыла Маричка Падалко, когда они с семьей хотят вместе провести какой-то праздник, едут именно на дачу, ведь здесь, в отличие от квартиры, есть большой стол.

Интерьер гостиной звезды "1+1" выдержан в общих светлых тонах дачи. В этой комнате расположено значительно больше мебели и различных вещей, добавляющих уюта. В центре помещения стоит большой фиолетовый диван, напротив которого висит телевизор. Интересным элементом гостиной является камин, который, по словам журналистки, имеет более декоративную функцию, чем обогревательную.

В частности, в комнате можно заметить достаточно большое количество книг. Оригинального акцента интерьеру добавляют светлые шторы с цветочным принтом.

Есть на даче Марички Падалко и большое количество архивных фото. Она хранит в рамках снимки себя в детстве, родителей, дедушек, бабушек и семьи.

На втором этаже ведущая смогла детально показать лишь комнату старшего сына, ведь он редко живет в загородном доме. Дело в том, что ее дети оберегают свое личное пространство и не хотят, чтобы в него вмешивались чужие люди. Интерьер в комнате юноши довольно лаконичный. Там есть кровать, шкаф, письменный стол, на стене висят различные грамоты, а также стоят игрушки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала свою роскошную квартиру в центре Киева.

