Финалист Нацотбора на Евровидение 2025 впервые рассказал, как его мобилизовали: шел за цветами и не дошел

Солист группы "ДК Энергетик" Яков Марный, ставший одним из финалистов Нацотбора на Евровидение 2025, впервые публично рассказал, как попал в армию. По словам артиста, это произошло неожиданно, когда он вышел купить цветы для жены.

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Об этом Марный признался в интервью "Армия TV". "Пошел покупать жене цветы – не дошел", – сказал музыкант.

Солист подчеркнул, что не планировал избегать службы. Он отметил, что не прятался, потому что понимает свою ответственность перед слушателями, среди которых много военных. Именно эта аудитория, по словам артиста, вдохновляет его на творчество.

Музыкант также поделился реакцией своей жены, когда узнала о его мобилизации. По словам Марного, она была ошеломлена, но поддержала его: "Мы сильны будем, вытерпим это и все будет окей".

Артист имел возможность поехать на учебу в Великобританию, однако сознательно отказался – хотел быть рядом с семьей и не стремился уезжать за границу. В своих воспоминаниях Марный рассказал и о первых днях в военной подготовке, ставших настоящим вызовом.

"Жестко! Вышли из транспортного средства и там сразу: вперед, вперед... Все бегут, потом всем надо упасть и ползти, повсюду дымовухи, взрывы, крики инструкторов... Ну под конец я немного уже был, скажем, истощен полностью", – поделился Яков Марный.

Он признался, что физическая подготовка дается ему тяжело. Свое состояние он назвал "неудовлетворительным", но отметил, что постепенно привыкает к нагрузкам и чувствует, как становится сильнее.

Ранее OBOZ.UA писал, что Яков Марный изменился до неузнаваемости после мобилизации. С новой прической его стало трудно узнать.

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