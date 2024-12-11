Артем Котенко во время интервью позвонил по телефону Монатику и попросил совета: певец удивил ответом

Представитель Украины на Детском Евровидении 2024 Артем Котенко, который на песенном шоу занял 3 место, позвонил к певцу Дмитрию Монатику и попросил его дать профессиональный совет. Ответ артиста удивил 12-летнего подростка – он ответил, что у юноши все отлично.

Видео дня

Ранее Артем Котенко рассказывал, что Монатик входит в четверку его кумиров, среди которых Светлана Тарабарова, Джамала и Jerry Heil. С двумя из них молодой артист уже знаком лично, поэтому на интервью Славе Демину ведущий предложил ему пополнить копилку знакомых коллег.

Артему Котенко стало неловко от предложения, и он нервно засмеялся и покраснел, но звонок все же состоялся. Юноша попросил певца дать какой-то совет, на что тот ответил: "Какой совет, Артем? У вас все классно!"

"Круто, что Вы в таком молодом возрасте уже нашли свое призвание и у вас действительно это все удается. Потому все. что нужно делать – это просто двигаться вперед, не задирать нос, не опускать нос, а просто держать его прямо и двигаться к своим целям. И побольше репертуара, побольше песен, ищите и выпускайте песни, ищите свою аудиторию", – похвалил юного артиста Дмитрий Монатик.

Он также поблагодарил за то, что Котенко достойно представил Украину на песенном шоу в Испании: "Благодарю Вас за то, что вы так талантливы и так классно представили нашу страну на Детском Евровидении".

Артем Котенко признался, что уже встречался с Димой Монатиком, но их разговор дальше, чем классическое "добрый день" не заходил. В частности, он рассказал, что хотел бы стать популярным, но не настолько, чтобы под его домом 24/7 были папарацци. Юноша только хочет собирать большие залы и чтобы узнавали его песни. "Я не хочу, чтобы именно меня узнавали, а хочу, чтобы мои песни и месседжи слышали", – объяснил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что мама Артема Котенко рассказала, какой инцидент чуть не сорвал все выступление подростка на Детском Евровидении 2024. Команда и родные были в шоке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!