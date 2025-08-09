Ариана Гранде сделала трогательный подарок 9-летней фанатке, которая борется с раком

Американская певица Ариана Гранде сделала впечатляющий сюрприз своей поклоннице, 9-летнему блогеру Бри Берд, которая борется с раком четвертой стадии. Звезда увидела ролики девочки и решила поддержать ее, отправив две коробки с тематическими игрушками и другими вещами.

Трогательный презент от кумира Бри Берд показала на личной странице в Instagram. На ролике можно заметить, что девочка очень обрадовалась подарку от Арианы Гранде, которую назвала "самым любимым человеком во всем мире".

В один из пакетов знаменитость поместила розовый пластиковый стаканчик с трубочкой, а также плюшевые игрушки, созданные по мотивам любимого мюзикла Бри Берд "Wicked: Чародейка", а также фильма "Волшебник страны Оз". Порадовала Ариана Гранде фанатку и косметическими средствами. Певица прислала блогеру коробку ярких лаков для ногтей, блески для губ, а также духи от собственного бренда.

"Большое-большое спасибо, Ариана Гранде. Мне нравится все, что ты прислала. И, кстати, я очень люблю этот парфюм", – сказала девочка.

В конце видео Бри Берд добавила короткую запись, на которой Ариана Гранде обратилась к ней. Артистка отметила, что пообщалась с мамой блогера и узнала, что она фанатеет от проекта "Wicked: Чародейка", поэтому решила отправить ей пакет с подарками.

"Я видела твои видео и считаю, что ты самый удивительный, самый вдохновляющий маленький лучик света в этой вселенной. Ты просто невероятная, поэтому спасибо тебе за то, что ты есть. Я посылаю тебе много любви и множество виртуальных объятий. Надеюсь, это заставит тебя улыбнуться", – сказала исполнительница.

