Анджелина Джоли в Каннах почтила память украинской писательницы, которую убила Россия в Краматорске

Во время торжественной церемонии вручения награды Trophée Chopard на Каннском кинофестивале 2025 всемирно известная актриса, режиссер и правозащитница Анджелина Джоли вспомнила украинскую писательницу Викторию Амелину, которая погибла в результате российского ракетного удара по Краматорску. Этот жест должен был привлечь внимание международного сообщества к потерям украинской культуры, вызванных полномасштабной войной.

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Речь Джоли прозвучала как сильное напоминание об артистах, которые ценой собственной жизни пытаются донести правду в мире, где свобода слова не всегда гарантирована. Как передает Variety, она вспомнила нескольких писательниц и активисток, которых убили во время войны и конфликтов в разных странах: Фатиму Хассуна в Газе, Шаден Гардуд в Судане, а также Викторию Амелину в Украине.

"Мы знаем, что многим творцам во всем мире не хватает свободы и безопасности, чтобы рассказывать свои истории, и многие потеряли свою жизнь, как Фатима Хассуна, убитая в Газе, Шаден Гардуд, убитая в Судане, и Виктория Амелина, убитая в Украине, и многие другие чрезвычайные артисты, которые должны были бы быть сейчас с нами", – сказала Джоли во время церемонии.

Актриса также отметила, что мир в долгу перед всеми теми людьми, "кто рисковал своей жизнью и делился своими историями и опытом", ведь именно благодаря таким людям общество может лучше понимать реальность, сопереживать и развиваться.

Это уже не первое проявление солидарности Джоли с украинским народом. В апреле 2022 года, через два месяца после начала полномасштабного вторжения России, она посетила Львов. Тогда актрису заметили в одном из местных кафе, а также на главном железнодорожном вокзале, где она общалась с вынужденными переселенцами, делала снимки с украинцами и выражала поддержку пострадавшим от войны. Джоли является специальным послом ООН по делам беженцев и долгое время занимается гуманитарной деятельностью в зонах конфликтов.

Украинская писательница Виктория Амелина, которую упомянула актриса, была известным автором, лауреатом литературных премий и правозащитницей. В своем творчестве она поднимала темы войны, памяти, потери и человеческого достоинства. После начала полномасштабной войны Амелина активно занималась документированием военных преступлений России, сотрудничала с инициативой Truth Hounds.

27 июня 2023 года Амелина находилась в ресторане Ria Pizza в Краматорске, когда туда попала российская ракета. Писательница получила тяжелые ранения и через несколько дней – 1 июля – умерла в больнице.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анджелина Джоли поддержала 14-летнюю девочку, которая была ранена в результате удара РФ по Изюму. Знаменитость передала девочке записку со словами поддержки и поговорила с ней онлайн.

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