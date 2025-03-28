'Ее самая большая мечта – снова ходить': Анджелина Джоли поддержала 14-летнюю девочку, которая была ранена в результате удара РФ по Изюму. Фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли поддержала 14-летнюю Полину, которая получила ранения в результате удара страны-террористки России по Изюму 4 февраля 2025 года. Знаменитость передала девочке записку со словами поддержки и поговорила с ней онлайн.

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Об этом в своем Facebook сообщила правительственная организация United24. Полина находится на лечении в "Охматдете".

"Ее самая большая мечта – снова ходить", медики прилагают максимальные усилия, чтобы это стало реальностью. Также девочка мечтала о встрече с американской актрисой Анджелиной Джоли.

"Мы сделали все возможное, чтобы помочь осуществить ее вторую мечту. Американская актриса пообщалась с Полиной онлайн, а также передала ей записку со словами поддержки", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля, россияне нанесли удар баллистике по Изюму Харьковской области. В результате атаки было разрушено здание городского совета, повреждены жилые многоэтажки. Пять человек погибли, 55 пострадали, в том числе трое детей.

Как сообщалось ранее, в апреле 2022 года Анджелина Джоли приехала в Украину, звезда была замечена в одном из львовских кафе. Позже она пообщалась с украинцами на центральном вокзале города, а также сфотографировалась в толпе. Стоит отметить, что актриса является послом доброй воли по делам беженцев в ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта Россия атаковала Полтаву дронами, зафиксировано попадание в промзону в черте города. Часть областного центра осталась без света. К счастью, обошлось без пострадавших.

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